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Flamengo x Emelec: veja os duelos das oitavas de final da Libertadores

Os brasileiros terão rivais tradicionais como o River Plate, atual campeão, e outros que ainda engatinham como o Godoy Cruz, da Argentina

Publicado em 

14 mai 2019 às 14:45

Publicado em 14 de Maio de 2019 às 14:45

Oitavas de final da Libertadores 2019 Crédito: Reprodução/Twitter
O sorteio da Libertadores, realizado nesta segunda-feira (13) na sede da Conmebol, em Luque (Paraguai), definiu os confrontos das oitavas de final da competição. Os times brasileiros que seguem no torneio são Internacional, Cruzeiro, Flamengo, Palmeiras, Athletico Paranaense e Grêmio.
O Cruzeiro foi o primeiro brasileiro sorteado e enfrentará o River Plate-ARG. A partida de volta será com mando dos mineiros. Na sequência, o Palmeiras conheceu seu adversário: o Godoy Cruz-ARG. Já o Flamengo pegará o Emelec-EQU. Paulistas e cariocas também decidem em casa.
O Athletico terá o Boca Juniors como adversário. O segundo jogo será na Argentina. O Inter foi o próximo brasileiro a conhecer seu rival: o Nacional-URU. Os colorados decidem em casa. O último brasileiro a ser sorteado foi o Grêmio, que duelará contra o Libertad-PAR, com o segundo jogo no Paraguai.
Se todos os clubes do Brasil avançarem às quartas, existe a chance de dois confrontos 100% brasileiros: Flamengo x Inter e Palmeiras x Grêmio.
Com o novo formato, os primeiros colocados de suas chaves ficaram no pote A (casos de Inter, Cruzeiro, Flamengo e Palmeiras), enquanto os clubes que terminaram na segunda colocação vão para o pote B (Athletico e Grêmio). O Palmeiras é o dono da melhor campanha no geral.
O pote A ainda teve Olimpia-PAR, Cerro Porteño-PAR, Boca Juniors-ARG e Libertad-PAR, enquanto completaram o pote B River Plate-ARG, Emelec-EQU, Godoy Cruz-ARG, LDU-EQU, Nacional-URU e San Lorenzo-ARG.
Veja os confrontos das oitavas de final da Libertadores:
Cruzeiro x River Plate-ARG
Palmeiras x Godoy Cruz-ARG
Flamengo x Emelec-EQU
Olimpia-PAR x LDU-EQU
Boca Juniors-ARG x Athletico-PR
Internacional x Nacional-URU
Libertad-PAR x Grêmio
Cerro Porteño-PAR x San Lorenzo-ARG

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