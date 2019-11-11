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Brasileirão Sub-20

Flamengo x Corinthians: Venda de ingressos em pontos físicos tem início nesta terça-feira

Partida de volta da semifinal, do Brasileiro Sub-20, acontece no próximo domingo, às 14h, no Kleber Andrade, em Cariacica
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 nov 2019 às 16:28

Publicado em 11 de Novembro de 2019 às 16:28

Torcida do Flamengo no Kleber Andrade Crédito: Ricardo Medeiros/A Gazeta
Flamengo e Corinthians fazem o segundo jogo das semifinais do Campeonato Brasileiro Sub-20 no próximo domingo, às 14h, no estádio Kleber Andrade, em Cariacica, no Espírito Santo. Desde esta segunda-feira, os ingressos para a partida estão à venda na internet e, a partir desta terça, em pontos físicos (veja na lista abaixo).
Os valores são R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia). Tem direito à meia-entrada estudantes, doadores de sangue, professores da rede municipal de Cariacica e idosos acima de 60 anos (obrigatório comprovação na entrada do estádio). Crianças com até dois anos não pagam ingressos.
Por ter vencido o jogo de ida, por 2 a 1, o Flamengo joga pelo empate, na volta. Ao Corinthians resta vencer por dois ou mais gols de vantagem. Em caso de uma vitória simples do clube paulista, a decisão da vaga será nos pênaltis. 

Pontos de venda

Internet
Lojas Ademar Cunha
  • Campo Grande (Cariacica)  Av Expedito Garcia 159 - Fone: 3336-5016 (Contato  Patrícia)
  • Laranjeiras (Serra)  Av Segunda Avenida, 24 - Fone: 3366-3611 ( Naiane) (Valberto 3362-0434 ou 99887-5906)
  • Centro (Vila Velha)  Av Jerônimo Monteiro 1500 Centro de Vila Velha - 3289-0900 (Rafael ou Cidnéia)
Loja Casa do Torcedor
  • Galeria do Ok Supermercado - Av Reta da Penha - Santa Luzia - Vitoria - (Contato: Erica (27-99984-3397)
Kleber Andrade
  • Bilheteria do estádio, aberta no sábado (dia 16) das 10h às 17h e no domingo (dia do jogo) das 9h às 15h

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