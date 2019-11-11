Flamengo x Corinthians: Venda de ingressos em pontos físicos tem início nesta terça-feira

Flamengo e Corinthians fazem o segundo jogo das semifinais do Campeonato Brasileiro Sub-20 no próximo domingo, às 14h, no estádio Kleber Andrade, em Cariacica, no Espírito Santo. Desde esta segunda-feira, os ingressos para a partida estão à venda na internet e, a partir desta terça, em pontos físicos (veja na lista abaixo).
Os valores são R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia). Tem direito à meia-entrada estudantes, doadores de sangue, professores da rede municipal de Cariacica e idosos acima de 60 anos (obrigatório comprovação na entrada do estádio). Crianças com até dois anos não pagam ingressos.
Por ter vencido o jogo de ida, por 2 a 1, o Flamengo joga pelo empate, na volta. Ao Corinthians resta vencer por dois ou mais gols de vantagem. Em caso de uma vitória simples do clube paulista, a decisão da vaga será nos pênaltis.
Pontos de venda
Internet
- Site Fanpass.com.br
Lojas Ademar Cunha
- Campo Grande (Cariacica) Av Expedito Garcia 159 - Fone: 3336-5016 (Contato Patrícia)
- Laranjeiras (Serra) Av Segunda Avenida, 24 - Fone: 3366-3611 ( Naiane) (Valberto 3362-0434 ou 99887-5906)
- Centro (Vila Velha) Av Jerônimo Monteiro 1500 Centro de Vila Velha - 3289-0900 (Rafael ou Cidnéia)
Loja Casa do Torcedor
- Galeria do Ok Supermercado - Av Reta da Penha - Santa Luzia - Vitoria - (Contato: Erica (27-99984-3397)
Kleber Andrade
- Bilheteria do estádio, aberta no sábado (dia 16) das 10h às 17h e no domingo (dia do jogo) das 9h às 15h