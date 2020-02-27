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Supercampeão da América

Flamengo vence o Independiente Del Valle e fatura a Recopa Sul-Americana

Em grande fase, Gabigol marcou o gol que abriu o caminho para o terceiro título rubro-negro neste início de temporada. Gerson balançou as redes duas vezes para consolidar a vitória

Publicado em 26 de Fevereiro de 2020 às 23:25

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 fev 2020 às 23:25
Gabigol marcou após falha da defesa e fez a festa da torcida do Flamengo Crédito: Marcelo Cortes/Flamengo
O Flamengo é o novo supercampeão da América. Em uma atuação de muita raça e superação, o Rubro-Negro venceu o Independiente del Valle por 3 a 0 na noite desta quarta-feira (26), no Maracanã, e levantou a taça da Recopa Sul-Americana, a terceira conquista neste início de temporada. Gabigol e Gerson (2) marcaram os gols  que garantiram o triunfo.
Na próxima quarta-feira (04), o Flamengo estreia na Libertadores 2020. O Rubro-Negro vai até a Colômbia enfrentar o Junior Barranquilla e dará início ao sonho de levantar a taça mais cobiçada da América pela terceira vez.

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O Jogo

Com Pedro na vaga do lesionado Bruno Henrique, o Flamengo entrou em campo com um 4-4-2 clássico e como de costume avançou para impor seu ritmo de jogo sobre o rival. A tática deu certo quando em um lance despretensioso, aos 20 minutos, Segovia recuou mal de cabeça, o goleiro do Del Valle ainda deu um tapa na bola, que explodiu no travessão e caiu nos pés de Gabigol, que só teve o trabalho de empurrar a bola às redes.  Tudo parecia dominado, mas aos 24 minutos Arão acertou uma solada no peito de Caicedo e foi expulso, após revisão do VAR.  A partir daí, o time equatoriano teve mais posse de bola, mas não ameaçou. 
Na segunda etapa, o Del Valle veio disposto a chegar ao gol, porém esbarrou em Diego Alves. Aos 10 minutos, Faravelli saiu cara a cara com o goleiro rubro-negro, que fez grande defesa. Mesmo com um a menos, o time comandado por Jorge Jesus permaneceu bem postado em campo e apostou nos contragolpes. Assim saiu o segundo gol rubro-negro. Gabigol partiu em velocidade pela direita e cruzou rasteiro para Gerson bater cruzado para balançar as redes: 2 a 0 Fla. O gol foi um balde de água fria nas pretensões dos equatorianos, que perderam a cabeça e sofreram o terceiro gol. Vitinho recebeu de Michael em contra-ataque, invadiu a área e escorou para a batida de Gerson, que selou o placar.

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