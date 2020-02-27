Flamengo vence o Independiente Del Valle e fatura a Recopa Sul-Americana

Gabigol marcou após falha da defesa e fez a festa da torcida do Flamengo Crédito: Marcelo Cortes/Flamengo

O Flamengo é o novo supercampeão da América. Em uma atuação de muita raça e superação, o Rubro-Negro venceu o Independiente del Valle por 3 a 0 na noite desta quarta-feira (26), no Maracanã, e levantou a taça da Recopa Sul-Americana, a terceira conquista neste início de temporada. Gabigol e Gerson (2) marcaram os gols que garantiram o triunfo.

Na próxima quarta-feira (04), o Flamengo estreia na Libertadores 2020. O Rubro-Negro vai até a Colômbia enfrentar o Junior Barranquilla e dará início ao sonho de levantar a taça mais cobiçada da América pela terceira vez.

O Jogo

Com Pedro na vaga do lesionado Bruno Henrique, o Flamengo entrou em campo com um 4-4-2 clássico e como de costume avançou para impor seu ritmo de jogo sobre o rival. A tática deu certo quando em um lance despretensioso, aos 20 minutos, Segovia recuou mal de cabeça, o goleiro do Del Valle ainda deu um tapa na bola, que explodiu no travessão e caiu nos pés de Gabigol, que só teve o trabalho de empurrar a bola às redes. Tudo parecia dominado, mas aos 24 minutos Arão acertou uma solada no peito de Caicedo e foi expulso, após revisão do VAR. A partir daí, o time equatoriano teve mais posse de bola, mas não ameaçou.