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Mudança no comando

Flamengo sem tempo a perder: sai Barbieri e Dorival Junior assume

Novo técnico já comanda o time diante do Bahia, neste sábado. O acordo deve ser até o final deste ano
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 set 2018 às 14:33

Publicado em 28 de Setembro de 2018 às 14:33

Ex-São Paulo, Dorival Junior é o novo técnico do Flamengo Crédito: Marcello Zambrana/Agência Estado
O Flamengo agiu de maneira rápida e, pouco depois de anunciar a demissão de Maurício Barbieri, está próximo de acertar com um novo comandante: Dorival Junior. A diretoria está em contato com o treinador e as conversas avançam de maneira positiva. A expectativa é de anúncio oficial ainda nesta sexta-feira.
A ideia é de que Dorival Junior já comande a equipe diante do Bahia, em Salvador, neste sábado. O duelo é válido pela 27ª rodada do Brasileirão.
O último trabalho de Dorival foi no São Paulo, clube do qual foi demitido em março de 2018. O técnico se apresentou ao clube em julho do ano passado, para substituir Rogério Ceni, Dirigiu a equipe em 40 partidas, com 17 vitórias, dez empates e 13 derrotas, tendo um aproveitamento de 50,83% dos pontos.
No meio do ano, durante a pausa do futebol brasileiro para a Copa do Mundo, Dorival recebeu um contato do Fluminense para que fosse o substituto de Abel Braga, mas, à época, um problema pessoal o impediu de assumir o Tricolor.
Caso Dorival acerte, ele seria o último treinador da Era Bandeira de Mello à frente do Flamengo. Coincidentemente, ele era o técnico quando o presidente assumiu o clube, como "herança" da gestão Patrícia Amorim, e foi demitido ainda no decorrer do Campeonato Carioca.
Eliminado da Copa do Brasil e da Libertadores nos últimos 30 dias, o Flamengo tem 12 partidas pela frente nesta temporada e uma tentativa de salvar o ano: vencer o Brasileirão ou, ao menos, disputar o título até o fim. Em quarto lugar, atrás de Inter e Palmeiras, o Rubro-Negro está a três pontos do líder São Paulo.
Demissão de Barbieri
Na manhã desta sexta-feira, minutos antes de seguir para Salvador, onde encara o Bahia, o Rubro-Negro oficializou a demissão do treinador Maurício Barbieri. 
Maurício Barbieri não é mais treinador do Flamengo Crédito: Gilvan de Souza/Flamengo
O clima ficou insustentável após a derrota para o Corinthians, na última quarta, pela Copa do Brasil. Desde o vestiário da Arena, a demissão era questão de tempo, e o Flamengo preocupava-se mais em encontrar um nome de consenso para troca. Até mesmo Eduardo Bandeira de Mello e Carlos Noval, antes defensores da permanência baixaram a guarda e foram convencidos pelo vice de futebol, Ricardo Lomba.
Números de Barbieri como técnico do Flamengo:
39 jogos
19 vitórias
11 empates
9 derrotas

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