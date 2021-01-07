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Flamengo passa a ter apenas 8% de chance de título, segundo matemático; simule a tabela

São Paulo e Atlético-MG têm mais chances de ser campeão, segundo o site "Infobola"...
LanceNet

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Publicado em 

07 jan 2021 às 19:00

Publicado em 07 de Janeiro de 2021 às 19:00

Crédito: Alexandre Vidal/CRF
A derrota para o Fluminense, por 2 a 1 nesta quarta-feira, no Maracanã, não estava nos planos do Flamengo, que viu escapar a oportunidade de encostar no líder São Paulo, vencido pelo Red Bull Bragantino na mesma noite. Com os resultados, a diferença entre os dois times permaneceu em sete pontos, mas, segundo o site "Infobola", a chance do Rubro-Negro conquistar o Brasileirão caiu para 8%. O Tricolor, por sua vez, tem 71%, enquanto o Atlético-MG tem 9%.
Enquanto Flamengo e Atlético-MG somam 49 pontos e tem 11 rodadas pela frente, o São Paulo tem 56 pontos e mais 10 jogos a fazer pelo Brasileirão.> Confira as rodadas completas e simule a tabela do Brasileirão!Com o tropeço do Tricolor diante do Red Bull Bragantino, uma vitória sobre o Fluminense no Maracanã deixaria a diferença em quatro pontos e, como tem uma partida a mais a fazer e ainda enfrenta o time de Fernando Diniz na 38ª rodada, a equipe de Rogério Ceni só dependeria de seus próprios resultados para conquistar o bicampeonato. Agora é necessário um novo vacilo do rival.
No próximo fim de semana, pela 29ª rodada, o Flamengo recebe o Ceará, no Maracanã, o São Paulo encara o Santos, no Morumbi, e o Atlético-MG visita o Red Bull Bragantino, no Nabi Abi Chedid. Os jogos adiados do Galo e do Fla, contra Santos e Grêmio, respectivamente, estão marcados para o dia 27.

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