Flamengo passa a ter apenas 8% de chance de título, segundo matemático; simule a tabela

Crédito: Alexandre Vidal/CRF

A derrota para o Fluminense, por 2 a 1 nesta quarta-feira, no Maracanã, não estava nos planos do Flamengo, que viu escapar a oportunidade de encostar no líder São Paulo, vencido pelo Red Bull Bragantino na mesma noite. Com os resultados, a diferença entre os dois times permaneceu em sete pontos, mas, segundo o site "Infobola", a chance do Rubro-Negro conquistar o Brasileirão caiu para 8%. O Tricolor, por sua vez, tem 71%, enquanto o Atlético-MG tem 9%.

Enquanto Flamengo e Atlético-MG somam 49 pontos e tem 11 rodadas pela frente, o São Paulo tem 56 pontos e mais 10 jogos a fazer pelo Brasileirão.> Confira as rodadas completas e simule a tabela do Brasileirão!Com o tropeço do Tricolor diante do Red Bull Bragantino, uma vitória sobre o Fluminense no Maracanã deixaria a diferença em quatro pontos e, como tem uma partida a mais a fazer e ainda enfrenta o time de Fernando Diniz na 38ª rodada, a equipe de Rogério Ceni só dependeria de seus próprios resultados para conquistar o bicampeonato. Agora é necessário um novo vacilo do rival.