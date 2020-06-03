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futebol

Flamengo parabeniza Liverpool pelo aniversário de 128 anos; Nação reage

Clube respondeu publicação dos Reds e parte dos rubro-negros mostraram-se insatisfeitos...
LanceNet

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Publicado em 

03 jun 2020 às 16:40

Publicado em 03 de Junho de 2020 às 16:40

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
Fundado em 3 de junho de 1892, o Liverpool completa 128 anos nesta quarta-feira e, nas redes sociais, compartilhou uma série de vídeos e fotos em celebração à data. Em uma delas, recebeu os parabéns do Flamengo, rival derrotado pelo time de Jurgen Klopp na final do Mundial de Clubes em 2019.
Os torcedores rubro-negros reagiram imediatamente, com a maioria desaprovando a publicação feita pelo Flamengo nesta manhã. Veja abaixo o post do Liverpool, a resposta do Flamengo e algumas respostas da Nação.Happy Birthday, @LFC!— Flamengo (@Flamengo) June 3, 2020 so faltou o gif do lincoln pq aí já ia com presente de aniversário— ??? (@crflaurmila) June 3, 2020 pic.twitter.com/n0K3fIzyUX— Girlan Ávila (@AvilaGirlan) June 3, 2020 Beleza q renovou com Jesus, mas dar a outra face já é demais— Poetas (@PoetasFla) June 3, 2020 Você disse Happy Birthday, Liverpool? pic.twitter.com/v5NoKfIxlv— estou de saco cheio dessa Quarentena ᶜʳᶠ?⚫ (@SenninCrf) June 3, 2020 Que papo é esse?— Lucas N12 (@LucasCrf0021) June 3, 2020 E MAIS:Antecipado por Jorge Jesus, anúncio do 'Fico' gera surpresa no FlaProtocolo do Flamengo na volta aos treinos é referência para ConmebolFlamengo cede volante do sub-20 e deve negociar mais crias do NinhoMister confirma permanência no Flamengo: 'Digam à Nação que fico!' E MAIS:

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