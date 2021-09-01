Flamengo mira premiações e passaporte para finais em setembro

Após uma folga de três dias, o elenco do Flamengo retorna às atividades no Ninho do Urubu nesta segunda-feira. Renato Gaúcho terá os dias livres para treinos até 12 de setembro, quando o Rubro-Negro visita o Palmeiras e inicia sequência decisiva na segunda quinzena do mês. Com possibilidade de altas premiações e "carimbo no passaporte" para as fases finais da Libertadores e Copa do Brasil, técnico e jogadores trabalharão para manter bons resultados.Se alcançar os resultados que precisa diante do Grêmio e Barcelona (EQU), o Flamengo chega às semifinais da Copa do Brasil e à decisão da Libertadores, respectivamente, e garantirá aproximadamente R$ 38,5 milhões em premiação.

Além dos ganhos financeiros, as classificações deixarão o Flamengo mais próximo das metas esportivas traçadas pela diretoria para a atual temporada.Com as campanhas já estabelecidas na temporada, o Flamengo já arrecadou cerca de R$ 49 milhões com premiações nos mata-matas. São 7,55 milhões de dólares, aproximadamente R$ 40,8 milhões, somando os prêmios da fase de grupos até a semifinal da Libertadores, etapa na qual o Flamengo enfrentará o Barcelona de Guayaquil, do Equador. Confira as datas dos confrontos aqui!Quem avançar para a decisão, que será disputada em Montevidéu no dia 27 de novembro, em jogo único, garante mais 6 milhões de dólares (cerca de R$ 31,2 milhões), mas o objetivo é faturar os 15 milhões de dólares (R$ 78 milhões), que serão distribuídos ao novo campeão da Copa Libertadores da América.Já na Copa do Brasil, o Rubro-Negro arrecadou R$ 7,85 milhões com os prêmios das terceira fase, das oitavas de final e das quartas de final. A classificação para as semifinais está próxima após a vitória por 4 a 0 sobre o Grêmio, em Porto Alegre, na partida de ida. Se confirmada, a vaga renderá mais R$ 7,3 milhões.A AGENDA DO FLAMENGO EM SETEMBRO: