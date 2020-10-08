Flamengo lança música em homenagem ao Dia do Nordestino

Em homenagem ao Dia do Nordestino, celebrado em 8 de outubro, o Flamengo publicou um vídeo em suas redes sociais contando a história do clube na região e lembrando gols memoráveis, fatos marcantes e ídolos que vieram de lá, além de fazer reverência à grande Nação Rubro-Negra nordestina. Veja o clipe abaixo - o qual conta com música original ressaltando Nunes, Angelim, Júnior & Cia.
- É dia de celebrar os milhões de arretados da Nação! Terra maravilhosa e aconchegante, que sempre nos abraça da forma mais carinhosa. Lugar de rubro-negros com sorriso no rosto, alegria contagiante e muito amor pelo Mengão! Obrigado, Nordeste! - publicou o Flamengo neste Dia do Nordestino. A letra da música compartilhada pelo Flamengo no Dia do Nordestino: "Dia 08 de outubro, dia de comemorarEsse povo e essa terra, chega mais, vamos cantarPara o povo nordestino um repente eu vou fazerUm salve pra toda gente que de perto já curtiuO Flamengo no Nordeste é o Mais Querido do Brasil
Vem de longe esse amor, se alojou no coraçãoDesse povo do nordeste, da nossa grande Nação
Por volta de 25 que essa história começou3 a 1 em cima do Torre, amistoso no Recife, que a paixão se iniciou
De lá pra cá, muita coisa aconteceuE a torcida do Flamengo no Nordeste só cresceuDe lá pra cá, muita coisa aconteceuE a torcida do Flamengo no Nordeste só cresceu
Teve gol de bicicleta, do arretado ArrascaetaO Castelão foi à loucura, isso foi em FortalezaTeve Nunes e Angelim pra escrever mais uma históriaNa vida do rubro-negro nossos craques nordestinos estão marcados na memória
No estádio Rei Pelé, em João Pessoa, no Almeidão, foi em cima do São Paulo que o Mengo foi campeãoPrimeiro gol do galo, digo profissionalmente, aconteceu contra o Bahia, isso agora eu lembrei, porque o Zico é o nosso rei
De lá pra cá, muita coisa aconteceuE a torcida do Flamengo no Nordeste só cresceuDe lá pra cá, muita coisa aconteceuE a torcida do Flamengo no Nordeste só cresceu
Teve muita gente boa que chegou para somar, saindo lá do Nordeste no Flamengo foi brilharTem o Dida, tem Dequinha, tem Almir e o Pernambuquinha, tem Babá e tem Toninho, tem Obina e AldairNo Judô Sarah Menezes que vem lá do Piauí
Também lá do Piauí, tem Renê na lateralJá teve o Maestro Junior que era fenomenalTem o Zagallo de Alagoas, Bebeto lá da BahiaNascidos na mesma terra, tem Junior Baiano e na canoa o Isaquias
De lá pra cá, muita coisa aconteceuE a torcida do Flamengo no Nordeste só cresceuDe lá pra cá, muita coisa aconteceuE a torcida do Flamengo no Nordeste só cresceu
Não vou mais me estenderNessa prosa com vocêsO papo tá muito bom, mas não posso me esquecerDe dizer muito obrigado, do fundo do coraçãoPara o povo do Nordeste, mas por todo o seu legadoNa cultura e no trabalho, sempre em prol dessa Nação!"