Flamengo lança música em homenagem ao Dia do Nordestino

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Em homenagem ao Dia do Nordestino, celebrado em 8 de outubro, o Flamengo publicou um vídeo em suas redes sociais contando a história do clube na região e lembrando gols memoráveis, fatos marcantes e ídolos que vieram de lá, além de fazer reverência à grande Nação Rubro-Negra nordestina. Veja o clipe abaixo - o qual conta com música original ressaltando Nunes, Angelim, Júnior & Cia.

- É dia de celebrar os milhões de arretados da Nação! Terra maravilhosa e aconchegante, que sempre nos abraça da forma mais carinhosa. Lugar de rubro-negros com sorriso no rosto, alegria contagiante e muito amor pelo Mengão! Obrigado, Nordeste! - publicou o Flamengo neste Dia do Nordestino. A letra da música compartilhada pelo Flamengo no Dia do Nordestino: ​"Dia 08 de outubro, dia de comemorarEsse povo e essa terra, chega mais, vamos cantarPara o povo nordestino um repente eu vou fazerUm salve pra toda gente que de perto já curtiuO Flamengo no Nordeste é o Mais Querido do Brasil

Vem de longe esse amor, se alojou no coraçãoDesse povo do nordeste, da nossa grande Nação

Por volta de 25 que essa história começou3 a 1 em cima do Torre, amistoso no Recife, que a paixão se iniciou

De lá pra cá, muita coisa aconteceuE a torcida do Flamengo no Nordeste só cresceuDe lá pra cá, muita coisa aconteceuE a torcida do Flamengo no Nordeste só cresceu

Teve gol de bicicleta, do arretado ArrascaetaO Castelão foi à loucura, isso foi em FortalezaTeve Nunes e Angelim pra escrever mais uma históriaNa vida do rubro-negro nossos craques nordestinos estão marcados na memória

No estádio Rei Pelé, em João Pessoa, no Almeidão, foi em cima do São Paulo que o Mengo foi campeãoPrimeiro gol do galo, digo profissionalmente, aconteceu contra o Bahia, isso agora eu lembrei, porque o Zico é o nosso rei

De lá pra cá, muita coisa aconteceuE a torcida do Flamengo no Nordeste só cresceuDe lá pra cá, muita coisa aconteceuE a torcida do Flamengo no Nordeste só cresceu

Teve muita gente boa que chegou para somar, saindo lá do Nordeste no Flamengo foi brilharTem o Dida, tem Dequinha, tem Almir e o Pernambuquinha, tem Babá e tem Toninho, tem Obina e AldairNo Judô Sarah Menezes que vem lá do Piauí

Também lá do Piauí, tem Renê na lateralJá teve o Maestro Junior que era fenomenalTem o Zagallo de Alagoas, Bebeto lá da BahiaNascidos na mesma terra, tem Junior Baiano e na canoa o Isaquias

De lá pra cá, muita coisa aconteceuE a torcida do Flamengo no Nordeste só cresceuDe lá pra cá, muita coisa aconteceuE a torcida do Flamengo no Nordeste só cresceu