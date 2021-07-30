Abecedário

Flamengo goleia ABC e fica perto das quartas da Copa do Brasil

Em ritmo de treino, o Rubro-Negro não tomou conhecimento do rival e aplicou um sonoro 6 a 0 no Maracanã. Volta será na próxima semana, em Natal
Agência Brasil

Publicado em 29 de Julho de 2021 às 22:37

O Flamengo não encontrou dificuldades para golear o ABC por 6 a 0, nesta quinta-feira (29) no estádio do Maracanã, em partida de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Com este resultado, o Rubro-Negro está praticamente classificado para as quartas de final da competição, podendo até mesmo perder por cinco gols de diferença no confronto de volta para avançar.
Arrascaeta fez o primeiro gol da goleada por 6a 0 sobre o ABC Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
O time da Gávea abriu o marcador aos 27 minutos do primeiro tempo, quando Diego puxou ataque, um marcador conseguiu desarmar o camisa 10, mas Bruno Henrique recuperou e rolou para o uruguaio Arrascaeta, que bateu colocado.
O time de Renato Gaúcho continuou pressionando, e ampliou cinco minutos depois, quando Gabriel Barbosa bateu na esquerda após receber de Everton Ribeiro. Melhor, o Rubro-Negro chegou ao terceiro aos 41 minutos, quando Renê tocou para Arrascaeta, que chutou no canto direito do gol defendido por Welligton.
Mas ainda dava tempo para mais, e o quarto gol veio aos 44 minutos, com gol de cabeça de Gabriel Barbosa após cruzamento de Arrascaeta.
Com vantagem tão ampla, o técnico Renato Gaúcho começou a poupar os seus titulares, mas o time da Gávea ainda ampliou graças a um gol de Michael e um contra de Donato.
Flamengo e ABC voltam a se enfrentar pelas oitavas de final da Copa do Brasil, na próxima quinta-feira (5) na Arena das Dunas a partir das 21h30 (horário de Brasília). Mas antes, no domingo (1), o Rubro-Negro visita o Corinthians no Brasileiro. No mesmo dia o Alvinegro Potiguar mede forças com o Central pela Série D.

