Flamengo exibe partida contra Volta Redonda de graça, após problema em site

Flamengo transmitiu jogo pelo Youtube após problema em site que ia exibir jogo de forma paga Crédito: Reprodução/FLA TV/Youtube

Após vários usuários apresentarem problemas para comprar o ingresso virtual para a transmissão do jogo da semifinal da Taça Rio, o Flamengo decidiu exibir o jogo pelo Youtube, de graça. A partida era contra o Volta Redonda.

Uma confusão que se arrastou por muitas horas. E, minutos antes de iniciar o jogo, a diretoria rubro-negra liberou as imagens como ocorreu diante do Boavista.

O jogo deste domingo seria exibido apenas através da plataforma MyCujoo, mediante a pagamento de R$ 10.

Torcedores do Flamengo reclamaram durante todo o dia nas redes sociais das dificuldades para se cadastrar no site que vai transmitir o jogo da semifinal da Taça Rio com o Volta Redonda. A partida estava marcada para as 16 horas deste domingo (05), no Maracanã, no Rio de Janeiro.

As queixas ocorrem desde a manhã deste domingo. Muitos uaram o Twitter para mostrar a insatisfação por não conseguir se cadastrar na plataforma MyCujoo, que negociou o direito de transmissão do jogo.

Entre as reclamações, os flamenguistas afirmam que tentam realizar o pagamento, mas o cadastro dá como 'não efetuado'. Um torcedor disse que a plataforma é muito 'confusa'.

O Flamengo ainda não disse se vai reembolsar os torcedores que pagaram R$ 10 pela partida. A plataforma de streaming sofreu desde cedo com a imensa quantidade de acessos e tentativas de pagamento para que o jogo no Maracanã fosse assistido no MyCujoo. A empresa de origem portuguesa, inclusive, se desculpou e avisou que estava "investigando" os contratempos (não resolvidos), pela manhã (saiba mais aqui).