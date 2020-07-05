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Revolta do torcedor

Flamengo exibe partida contra Volta Redonda de graça, após problema em site

Clube está transmitindo semifinal pelo Youtube, na TVFla. Vários torcedores do time não conseguiram comprar acesso ao jogo

Publicado em 05 de Julho de 2020 às 16:28

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 jul 2020 às 16:28
Flamengo transmitiu jogo pelo Youtube após problema em site que ia exibir jogo de forma paga
Flamengo transmitiu jogo pelo Youtube após problema em site que ia exibir jogo de forma paga Crédito: Reprodução/FLA TV/Youtube
Após vários usuários apresentarem problemas para comprar o ingresso virtual para a transmissão do jogo da semifinal da Taça Rio, o Flamengo decidiu exibir o jogo pelo Youtube, de graça. A partida era contra o Volta Redonda.
Uma confusão que se arrastou por muitas horas. E, minutos antes de iniciar o jogo, a diretoria rubro-negra liberou as imagens como ocorreu diante do Boavista. 
O jogo deste domingo seria exibido apenas através da plataforma MyCujoo, mediante a pagamento de R$ 10.
Torcedores do Flamengo reclamaram durante todo o dia nas redes sociais das dificuldades para se cadastrar no site que vai transmitir o jogo da semifinal da Taça Rio com o Volta Redonda. A partida estava marcada para as 16 horas deste domingo (05), no Maracanã, no Rio de Janeiro.
As queixas ocorrem desde a manhã deste domingo. Muitos uaram o Twitter para mostrar a insatisfação por não conseguir se cadastrar na plataforma MyCujoo, que negociou o direito de transmissão do jogo.
Entre as reclamações, os flamenguistas afirmam que tentam realizar o pagamento, mas o cadastro dá como 'não efetuado'. Um torcedor disse que a plataforma é muito 'confusa'.
O Flamengo ainda não disse se vai reembolsar os torcedores que pagaram R$ 10 pela partida. A plataforma de streaming sofreu desde cedo com a imensa quantidade de acessos e tentativas de pagamento para que o jogo no Maracanã fosse assistido no MyCujoo. A empresa de origem portuguesa, inclusive, se desculpou e avisou que estava "investigando" os contratempos (não resolvidos), pela manhã (saiba mais aqui).

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