Flamengo está escalado para enfrentar o Grêmio; veja o time titular e onde assistir

Crédito: Sem jogar desde o dia 25 de julho, Rodrigo Caio está de volta ao time titular (Alexandre Vidal / Flamengo

O Flamengo está escalado para enfrentar o Grêmio nesta quarta-feira, às 21h30, no Maracanã, em partida válida pelo jogo da volta das quartas de final da Copa do Brasil. A principal novidade é a volta de Rodrigo Caio, que não atua desde o dia 25 de julho, ao time titular> Fla busca coroar reencontro com torcida com classificação diante do Grêmio

Além do zagueiro, Renê e Gabigol, que também foram desfalque contra o Palmeiras, estão escalados no time titular. Por outro lado, Kenedy não foi relacionado e segue no trabalho de condicionamento físico. Fora isso, Willian Arão e Diego Alves foram poupados.

Dessa forma, o Flamengo vai a campo com: Gabriel Batista; Matheuzinho, Rodrigo Caio, Léo Pereira e Renê; Thiago Maia, Andreas Pereira, Everton Ribeiro e Vitinho; Michael e Gabigol.

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Estádio: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)Data e hora: 15 de setembro de 2021, às 21h30Árbitro: Rodolpho Toski Marques (Fifa/PR)Assistentes: Bruno Boschilia (Fifa/PR) e Victor Hugo Imazu dos Santos (PR)Árbitro de vídeo: Adriano Milczvski (PR)