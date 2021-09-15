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Flamengo está escalado para enfrentar o Grêmio; veja o time titular e onde assistir

Rubro-Negro venceu o jogo de ida das quartas de final, em Porto Alegre, por 4 a 0; dessa forma, pode perder por até três gols de diferença que avança na Copa do Brasil...

Publicado em 15 de Setembro de 2021 às 20:33

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

15 set 2021 às 20:33
Crédito: Sem jogar desde o dia 25 de julho, Rodrigo Caio está de volta ao time titular (Alexandre Vidal / Flamengo
O Flamengo está escalado para enfrentar o Grêmio nesta quarta-feira, às 21h30, no Maracanã, em partida válida pelo jogo da volta das quartas de final da Copa do Brasil. A principal novidade é a volta de Rodrigo Caio, que não atua desde o dia 25 de julho, ao time titular> Fla busca coroar reencontro com torcida com classificação diante do Grêmio
Além do zagueiro, Renê e Gabigol, que também foram desfalque contra o Palmeiras, estão escalados no time titular. Por outro lado, Kenedy não foi relacionado e segue no trabalho de condicionamento físico. Fora isso, Willian Arão e Diego Alves foram poupados.
Dessa forma, o Flamengo vai a campo com: Gabriel Batista; Matheuzinho, Rodrigo Caio, Léo Pereira e Renê; Thiago Maia, Andreas Pereira, Everton Ribeiro e Vitinho; Michael e Gabigol.
> Veja as chaves das quartas de final da Copa do Brasil Veja mais informações do jogo entre Flamengo e Grêmio, pela Copa do Brasil:
Estádio: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)Data e hora: 15 de setembro de 2021, às 21h30Árbitro: Rodolpho Toski Marques (Fifa/PR)Assistentes: Bruno Boschilia (Fifa/PR) e Victor Hugo Imazu dos Santos (PR)Árbitro de vídeo: Adriano Milczvski (PR)
Onde assistir: TV Globo, Premiere, SporTV2 e Tempo Real do LANCE!

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