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Flamengo encerra preparação para enfrentar o Palmeiras; Diego Alves permanece como desfalque

Rubro-Negro enfrenta o Verdão nesta quinta-feira, às 19h, em duelo decisivo e válido pela 31ª rodada...
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Publicado em 

20 jan 2021 às 18:49

Publicado em 20 de Janeiro de 2021 às 18:49

Crédito: Marcelo Cortes/Flamengo
No CT do Brasiliense, o Flamengo encerrou a preparação para enfrentar o Palmeiras. Para o jogo de amanhã, o Rubro-Negro realizou a última atividade tática visando o aguardado duelo no Estádio Mané Garrincha, no fim da tarde desta quarta-feira. Ainda sem treinar com o grupo, Diego Alves já sabe que não será relacionado para a partida válida pela 31ª rodada do Brasileiro.> Confira a nota dos jogadores do Flamengo na vitória em Goiânia
O camisa 1 ainda não está recuperado de uma lesão muscular na coxa direita ao ponto de fazer atividades junto ao elenco. Diego Alves, que novamente treinou apenas com fisioterapeutas e preparador de goleiros Wagner Miranda, será desfalque pelo quinto jogo consecutivo no Flamengo.
Hugo Souza será mantido como titular, que receberá o "reforço" de Gerson, suspenso na última rodada (vitória contra o Goiás, em Goiânia). Diego Alves ainda tem possibilidade de retornar contra o Athletico-PR, domingo, fora.
> Flamengo de volta ao G-4: confira a tabela completa do Brasileirão
Na quarta colocação, com 52 pontos, o Flamengo está a cinco do líder São Paulo e tem um jogo a menos em relação ao rival. Caso vença Palmeiras e Athletico, o Rubro-Negro pode assumir a liderança da competição no fim de semana, dependendo dos outros resultados das próximas rodadas. Amanhã, a bola rola às 19h no Mané Garrincha.

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