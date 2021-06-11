Flamengo empata com o Grêmio como o time com mais vitórias na Copa do Brasil

Além de ser um passo importante para a classificação para as oitavas de final da Copa do Brasil, o triunfo por 1 a 0 no Couto Pereira, sobre o Coritiba, colocou o Flamengo como o time com mais vitórias na Copa do Brasil, ao lado do Grêmio, que é disputada desde 1989. Ambos têm 107 triunfos no torneio.