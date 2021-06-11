Flamengo empata com o Grêmio como o time com mais vitórias na Copa do Brasil

Além de ser um passo importante para a classificação para as oitavas de final da Copa do Brasil, o triunfo por 1 a 0 no Couto Pereira, sobre o Coritiba, colocou o Flamengo como o time com mais vitórias na Copa do Brasil, ao lado do Grêmio, que é disputada desde 1989. Ambos têm 107 triunfos no torneio.
Segundo o levantamento do jornalista Rodolfo Rodrigues, o Fla chegou às 107 vitórias em 186 jogos no torneio. O Grêmio tem 107 vitórias em 193 partidas.
Vasco (98), Palmeiras (94), Cruzeiro (84), Atlético-MG (83), Corinthians (81), e Fluminense (80), completam o ranking de times com mais triunfos no torneio.