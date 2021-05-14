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Flamengo cede quarteto para as Seleções principal e olímpica, e CBF avisa que remarcará jogos do clube

Jogadores do Fla seriam baixas garantidas em ao menos dois jogos: o de ida pelas oitavas da Copa do Brasil, contra o Coritiba, e diante do Grêmio, pelo Brasileiro, dias 2 e 6 de junho...

Publicado em 14 de Maio de 2021 às 13:07

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

14 mai 2021 às 13:07
Crédito: Gabigol, Pedro, Everton Ribeiro e Gerson defenderão o Brasil em junho (Fotos: Alexandre vital/ Flamengo
- Em função de quatro jogadores do Flamengo serem convocados, dois para a Seleção principal e dois para a olímpica, a CBF ajustará, especificamente, nos próximos dias, a questão dos jogos do Flamengo nessa Data Fifa de junho.
Nas oitavas de final da Copa do Brasil, o Flamengo enfrentará o Coritiba em dois jogos: dia 2 de junho, no Couto Pereira, e no dia 9 de junho, no Maracanã. Logo, era provável que, pela logística de viagens, Everton e Gabi seriam ausências em ambos os jogos. No de ida, as baixas eram garantidas, assim como para o duelo diante do Grêmio, pelo Brasileiro, marcado para o dia 6.
+ Tite justifica a convocação de Everton Ribeiro: 'Consistência'
As novas datas dos jogos do Flamengo neste período da Data Fifa ainda serão anunciados pela CBF.
Na lista divulgada hoje, o Rubro-Negro, com a dupla citada acima, foi o clube brasileiro que mas cedeu atletas. No mais, Palmeiras teve um representante, o goleiro Weverton, e o São Paulo mais um, o lateral-direito Daniel Alves.
Além dos selecionáveis de Tite, o Flamengo de Rogério Ceni ainda deve perder Isla, para a seleção chilena, e Arrascaeta, para a uruguaia. Ao menos é garantido que o treinador terá força máxima (com a exceção dos lesionados) para encerrar a fase de grupos da Libertadores e as finais do Carioca.
Veja a lista completa da Seleção Brasileira:
GOLEIROSAlisson (Liverpool)Ederson (Manchester City)Weverton (Palmeiras)
DEFENSORESDani Alves (São Paulo)Danilo (Juventus)Alex Sandro (Juventus)Renan Lodi (Atlético de Madrid)
ZAGUEIROSEder Militão (Real Madrid)Lucas Veríssimo (Benfica)Marquinhos (Paris Saint-Germain)Thiago Silva (Chelsea)
MEIO-CAMPISTASCasemiro (Real Madrid)Douglas Luiz (Aston Villa)Everton Ribeiro (Flamengo)Fabinho (Liverpool)Lucas Paquetá (Lyon)
ATACANTESEverton (Benfica)Roberto Firmino (Liverpool)Gabigol (Flamengo)Neymar (Paris Saint-Germain)Gabriel Jesus (Manchester City)Richarlison (Everton)Vinícius Junior (Real Madrid)

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