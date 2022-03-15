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futebol

Flamengo anuncia parceria para impulsionar marca internacional

Agência global de marketing esportivo SPORTFIVE prestará serviços no desenvolvimento do público digital, vendas comerciais e eventos no exterior
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LanceNet

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Publicado em 

15 mar 2022 às 12:35

Publicado em 15 de Março de 2022 às 12:35

Nesta terça-feira, o Flamengo anunciou o acordo com a agência global de marketing esportivo SPORTFIVE para impulsionar a presença digital do clube internacionalmente. Gustavo Oliveira, vice-presidente de comunicação e marketing do Rubro-Negro, deu detalhes a respeito da nova parceria:- Estamos fazendo esta parceria com uma grande empresa mundial que, assim como nós, entende o Flamengo como uma marca global e que tem um enorme potencial para crescer muito mais no cenário internacional. Trabalharemos muito a espetacular história de sucesso do Flamengo e a enorme paixão de nossa torcida. Isto certamente fará crescer a nossa popularidade e o engajamento fora do país, expandindo nosso nome e as prospecções comerciais para muitos outros lugares pelo mundo - disse Gustavo Oliveira.
Como parte da relação, a parceria inclui desenvolvimento de ações internacionais do clube, do público digital em inglês, dos ativos e serviços de vendas comerciais, além de experiências e eventos ao vivo. A parceria vai focar nos países de língua inglesa, com destaque para os Estados Unidos.
A SPORTFIVE entrega patrocínios, marketing digital e soluções de mídia para um grupo extenso de clientes de grande porte pelo mundo e tem como objetivo, segundo o comunicado do clube, "dar ao Flamengo um time de profissionais dedicado, baseado em Nova Iorque e Hamburgo".
- Estamos muito animados com a parceria com o Flamengo, a maior marca esportiva do Brasil e com um potencial internacional muito forte. Esta parceria representa dois líderes do mundo esportivo se unindo com uma visão a longo prazo - disse Christian Koller, head de direitos internacionais na SPORTFIVE.
Crédito: Flamengoanunciouoacordonestaterça-feira(Foto:Divulgação/Flamengo

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