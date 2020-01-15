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Sonho antigo

Flamengo acerta a contratação do atacante Pedro, cria do Fluminense

Fiorentina liberou o jogador para acertar o empréstimo de um ano com o Rubro-Negro. Atacante é esperado até o final de semana para assinar o contrato

Publicado em 15 de Janeiro de 2020 às 11:43

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 jan 2020 às 11:43
Pedro jogou até a metade do ano passado no Fluminense e agora defenderá o Flamengo Crédito: Mailson Santana/Fluminense FC
Se já estava difícil para os rivais cariocas lidar com o bom momento do Flamengo, a situação de promete ficar ainda pior nos próximos dias. Isso porque a Fiorentina, da Itália, liberou o atacante Pedro, revelado pelo Fluminense, para defender o Rubro-Negro por empréstimo de uma temporada. A liberação ocorreu nesta quarta-feira (15) e o jogador de 22 anos é esperado até o fim de semana para assinar com o atual campeão brasileiro e da Libertadores.

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Pedro foi negociado com o clube italiano em setembro do ano passado por cerca de R$ 45 milhões. Pela Viola, o atacante disputou apenas quatro partidas, sem ter balançado as redes. Foram 59 minutos com a camisa do clube italiano.
O interesse do Flamengo em Pedro vem de longa data. Ainda em junho do ano passado, o Rubro-Negro tentou comprar o atacante junto ao Tricolor das Laranjeiras, fez uma oferta de 10 milhões de euros e sinalizou com aumento para 12 milhões por 75%. O Fluminense, contudo, se recusou em vendê-lo para um arquirrival.
Pedro será o quinto reforço do Flamengo para 2020. Antes, o clube havia fechado com os atacantes Pedro Rocha e Michael, o zagueiro Gustavo Henrique e o volante Thiago Maia. O clube ainda está em vias de fechar a contratação do atacante Gabigol em definitivo.

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