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Flamengo acerta a compra de Gabigol junto a Inter de Milão

Dirigentes do Flamengo que estão na Itália chegaram a um acordo com o clube italiano. Anúncio pode ocorrer ainda nesta segunda-feira (27)

Publicado em 27 de Janeiro de 2020 às 17:27

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 jan 2020 às 17:27
Gabigol permanecerá no Flamengo em 2020 Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
A negociação entre Flamengo, Gabigol e Internazionale de Milão se arrastou por meses, mas as partes chegaram a um consenso e o atacante assinou em definitivo com o Rubro-Negro. A transação foi finalizada nesta segunda (27).

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As conversas contaram com as presenças de Marcos Braz, vice de futebol, e do diretor Bruno Spindel, que estão na cidade italiana.
Para ficar com o camisa 9, com quem já estava acertado há cerca de dez dias, o clube topou pagar um pouco além dos 16 milhões de euros previstos inicialmente para os italianos, que cederam à melhor oferta que tiveram desde que as partes conversavam. Os valores finais são mantidos em sigilo pelas partes.
O Flamengo manifestou o interesse em ficar com Gabigol muito antes dos títulos do Brasileiro e da Libertadores. As taças, no entanto, valorizaram o jogador, o que tornou a negociação mais demorada.
Com o martelo batido, ele torna-se o jogador mais caro da história do Flamengo, posto que pertencia a Arrascaeta.
Com informações do Uol Esportes

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