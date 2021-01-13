Flamengo aceita proposta de clube da MLS por Lincoln; Vissel Kobe não desiste e tenta acerto pelo atacante

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo

O futuro de Lincoln parece estar entre os Estados Unidos e o Japão. Afastado do elenco do Flamengo desde o início de dezembro, o atacante despertou o interesse do FC Cincinnati e do Vissel Kobe, que disputam a contratação do atleta, mas estão em estágios diferentes de negociação.

+ Olho neles! Veja técnicos estrangeiros que podem ser opções para times brasileiros em 2021O FC Cincinatti, da Major League Soccer, é quem está mais próximo de fechar a contratação. O clube americano já teve a proposta de compra aceita pela diretoria do Flamengo e apresentou oferta salarial ao estafe de Lincoln, nesta quarta-feira. A informação foi divulgada inicialmente pelo site "ge".

O Vissel Kobe, por sua vez, ainda busca chegar a um acerto com o Flamengo. Os clubes haviam chegado a um princípio de acordo no fim de semana, mas o Rubro-Negro fez novas exigências que fizeram os japoneses recuarem. A principal delas era inclusão de uma cláusula que garantia a obrigação de compra caso o jovem atacante atuasse em 10 jogos seguidos.

No entanto, o clube da J. League aceitou conversar para chegar a novos termos e retomou a negociação com a diretoria rubro-negra. Como trunfo, o Vissel Kobe conta com a própria vontade de Lincoln em se transferir para o Japão.

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