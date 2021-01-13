Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Flamengo aceita proposta de clube da MLS por Lincoln; Vissel Kobe não desiste e tenta acerto pelo atacante
futebol

Flamengo aceita proposta de clube da MLS por Lincoln; Vissel Kobe não desiste e tenta acerto pelo atacante

Jovem já recebeu oferta salarial do FC Cincinnati, mas prefere ida ao Japão e aguarda desfecho da negociação entre Flamengo e Vissel Kobe...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

13 jan 2021 às 13:04

Publicado em 13 de Janeiro de 2021 às 13:04

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
O futuro de Lincoln parece estar entre os Estados Unidos e o Japão. Afastado do elenco do Flamengo desde o início de dezembro, o atacante despertou o interesse do FC Cincinnati e do Vissel Kobe, que disputam a contratação do atleta, mas estão em estágios diferentes de negociação.
+ Olho neles! Veja técnicos estrangeiros que podem ser opções para times brasileiros em 2021O FC Cincinatti, da Major League Soccer, é quem está mais próximo de fechar a contratação. O clube americano já teve a proposta de compra aceita pela diretoria do Flamengo e apresentou oferta salarial ao estafe de Lincoln, nesta quarta-feira. A informação foi divulgada inicialmente pelo site "ge".
O Vissel Kobe, por sua vez, ainda busca chegar a um acerto com o Flamengo. Os clubes haviam chegado a um princípio de acordo no fim de semana, mas o Rubro-Negro fez novas exigências que fizeram os japoneses recuarem. A principal delas era inclusão de uma cláusula que garantia a obrigação de compra caso o jovem atacante atuasse em 10 jogos seguidos.
No entanto, o clube da J. League aceitou conversar para chegar a novos termos e retomou a negociação com a diretoria rubro-negra. Como trunfo, o Vissel Kobe conta com a própria vontade de Lincoln em se transferir para o Japão.
+ Ainda dá para o Fla? Confira a tabela atualizada do Brasileirão
O atleta, inclusive, foi liberado dos treinos com o sub-20 do Flamengo, por conta das negociações em aberto. De acordo com o jornal "O Dia", o atacante usará esses dias de folga para atualizar a documentação pessoal.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

flamengo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
E tudo pode se acabar de novo em uma triste pizza
Imagem de destaque
Empresário vai a júri no ES por morte de esposa em acidente de lancha
Sérgio Mello, Ricardo Ferraço e Francisco Carvalho
Timenow comemora 30 anos com festa badalada em Vitória

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados