Filho de Cafu morre aos 30 anos vítima de infarto

Foto postada no Dia dos Pais. Danilo, de branco, aparece ao lado dos dois irmãos Crédito: Reprodução/ Instagram

Uma triste notícia surgiu no início desta quinta-feira. O lateral-direito Cafu, pentacampeão mundial com a Seleção Brasileira, perdeu seu filho mais velho. Danilo Feliciano de Moraes faleceu aos 30 anos de idade, vítima de infarto.

Ele jogou bola por dez minutos na casa da família e se sentiu mal. Ele chegou a ser levado para o hospital, mas não resistiu. A informação foi confirmada pelo ex-jogador Paulo Sérgio ao 'Globo Esporte'.