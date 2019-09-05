Filho de Cafu morre aos 30 anos vítima de infarto

Uma triste notícia surgiu no início desta quinta-feira. O lateral-direito Cafu, pentacampeão mundial com a Seleção Brasileira, perdeu seu filho mais velho. Danilo Feliciano de Moraes faleceu aos 30 anos de idade, vítima de infarto.
Ele jogou bola por dez minutos na casa da família e se sentiu mal. Ele chegou a ser levado para o hospital, mas não resistiu. A informação foi confirmada pelo ex-jogador Paulo Sérgio ao 'Globo Esporte'.
Danilo estava na casa da família no condomínio Alphaville, em Barueri (SP). Ele chegou a ser atendido por um médico no local, mas teve uma parada cardíaca ao ser transportado para a unidade médica.