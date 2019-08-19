Fifa divulga lista dos gols concorrentes ao Prêmio Puskás 2019

A Fifa divulgou, na manhã desta segunda-feira, os 10 nomes indicados ao gol mais bonito da temporada 2018/2019. Além de grandes nomes como Messi e Ibrahimovic, o brasileiro Matheus Cunha, do RB Leipzig também concorre ao Prêmio Puskás. Os gols foram escolhidos por especialistas da Fifa e a votação fica aberta ao público até o dia 1 de setembro.
Matheus Cunha, campeão do torneio de Toulon com a Seleção Sub-23, fez um lindo gol pelo RB Leipzig na vitória do time alemão sobre o Bayern Leverkusen pela Bundesliga no dia 6 de abril. O gol escolhido de Messi ocorreu em março deste ano, na vitória do Barcelona sobre o Betis pela La Liga. O gol 'teakwondo' de Ibra aconteceu em setembro do ano passado em vitória do LA Galaxy pela MLS.
Além dos três já citados, outros sete também concorrem ao Puskás: Njoya Ajara, da seleção de Camarões; Fabio Quagliarella, da Sampdoria; Juan Quintero, do River Plate; Amy Rodríguez, do FC Kansas City; Billie Simpson, da Seleção norte-irlandesa; Andros Towsend, do Crystal Palace; e Daniel Zsori, do Debrecen.
CONFIRA OS GOLAÇOS
1 - Mateus Cunha (RB Leipzig)
2 - Zlatan Ibrahimovic (LA Galaxy)
3 - Lionel Messi (Barcelona)
4 - Ajara Nchout (Camarões)
5 - Fabio Quagliarella (Sampdoria)
6 - Juan Quintero (River Plate)
7 - Amy Rodriguez (Royals de Utah)
8 - Billie Simpson (Cliftonville Ladies FC)
9 - Andros Townsend (Crystal Palace)
10 - Dániel Zsóri (Debrecen FC)