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Fifa divulga lista dos gols concorrentes ao Prêmio Puskás 2019

Lista inclui golaço do brasileiro Matheus Cunha, do Leipzig, da Alemanha. Messi e Ibrahimovic também concorrem

Publicado em 19 de Agosto de 2019 às 13:02

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 ago 2019 às 13:02
O Brasileiro Matheus Cunha, do RB Leipzig, concorre ao gol mais bonito do ano Crédito: Divulgação/RB Leipzig
A Fifa divulgou, na manhã desta segunda-feira, os 10 nomes indicados ao gol mais bonito da temporada 2018/2019. Além de grandes nomes como Messi e Ibrahimovic, o brasileiro Matheus Cunha, do RB Leipzig também concorre ao Prêmio Puskás. Os gols foram escolhidos por especialistas da Fifa e a votação fica aberta ao público até o dia 1 de setembro.
Matheus Cunha, campeão do torneio de Toulon com a Seleção Sub-23, fez um lindo gol pelo RB Leipzig na vitória do time alemão sobre o Bayern Leverkusen pela Bundesliga no dia 6 de abril. O gol escolhido de Messi ocorreu em março deste ano, na vitória do Barcelona sobre o Betis pela La Liga. O gol 'teakwondo' de Ibra aconteceu em setembro do ano passado em vitória do LA Galaxy pela MLS.
> OPINIÃO: "Var escancarou o péssimo nível da arbitragem brasileira"
Além dos três já citados, outros sete também concorrem ao Puskás: Njoya Ajara, da seleção de Camarões; Fabio Quagliarella, da Sampdoria; Juan Quintero, do River Plate; Amy Rodríguez, do FC Kansas City; Billie Simpson, da Seleção norte-irlandesa; Andros Towsend, do Crystal Palace; e Daniel Zsori, do Debrecen.
CONFIRA OS GOLAÇOS
1 - Mateus Cunha (RB Leipzig)
2 - Zlatan Ibrahimovic (LA Galaxy)
3 - Lionel Messi (Barcelona)
4 - Ajara Nchout (Camarões)
5 - Fabio Quagliarella (Sampdoria)
6 - Juan Quintero (River Plate)
7 - Amy Rodriguez (Royals de Utah)
8 - Billie Simpson (Cliftonville Ladies FC)
9 - Andros Townsend (Crystal Palace) 
10 - Dániel Zsóri (Debrecen FC)

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