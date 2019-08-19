Fifa divulga lista dos gols concorrentes ao Prêmio Puskás 2019

Matheus Cunha, campeão do torneio de Toulon com a Seleção Sub-23, fez um lindo gol pelo RB Leipzig na vitória do time alemão sobre o Bayern Leverkusen pela Bundesliga no dia 6 de abril. O gol escolhido de Messi ocorreu em março deste ano, na vitória do Barcelona sobre o Betis pela La Liga. O gol 'teakwondo' de Ibra aconteceu em setembro do ano passado em vitória do LA Galaxy pela MLS.