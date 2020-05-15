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Futebol  Feminino

Fifa definirá sede da Copa Feminina de 2023 no dia 25 de junho

O Brasil concorre com a Colômbia, Japão e a candidatura conjunta de Austrália e Nova Zelândia
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 mai 2020 às 16:21

Publicado em 15 de Maio de 2020 às 16:21

Seleção brasileira de futebol feminino
Seleção brasileira de futebol feminino Crédito: Daniela Porcelli/CBF
A Fifa anunciou nesta sexta-feira (15) que irá definir no dia 25 de junho qual país sediará a Copa do Mundo Feminina de 2023. O Brasil concorre com a Colômbia, Japão e a candidatura conjunta de Austrália e Nova Zelândia.
A reunião do Conselho da FIFA, que estava prevista para ocorrer no início de junho de 2020, em Adis Abeba, precisou ser adiada devido à pandemia do novo coronavírus. O encontro agora será online.
A Copa do Mundo Feminina da FIFA 2023 será a primeira edição que terá 32 equipes na disputa pelo título.
No Brasil, os jogos poderão ocorrer em de Belo Horizonte (Mineirão), Brasília (Mané Garricha), Manaus (Arena Amazônia), Porto Alegre (Beira-Rio), Recife (Arena Pernambuco), Rio de Janeiro (Maracanã), Salvador (Arena Fonte Nova), São Paulo (Arena Corinthians).

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