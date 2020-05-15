Fifa definirá sede da Copa Feminina de 2023 no dia 25 de junho

Seleção brasileira de futebol feminino Crédito: Daniela Porcelli/CBF

A Fifa anunciou nesta sexta-feira (15) que irá definir no dia 25 de junho qual país sediará a Copa do Mundo Feminina de 2023. O Brasil concorre com a Colômbia, Japão e a candidatura conjunta de Austrália e Nova Zelândia.

A reunião do Conselho da FIFA, que estava prevista para ocorrer no início de junho de 2020, em Adis Abeba, precisou ser adiada devido à pandemia do novo coronavírus. O encontro agora será online.

A Copa do Mundo Feminina da FIFA 2023 será a primeira edição que terá 32 equipes na disputa pelo título.