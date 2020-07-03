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futebol

Fernando Neto sonha com o primeiro gol pelo Vitória

Volante foi contratado neste começo de ano e espera vencer no Barradão...
LanceNet

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Publicado em 

03 jul 2020 às 01:14

Publicado em 03 de Julho de 2020 às 01:14

Crédito: Divulgação/Vitória
Uma das novidades do Vitória para a temporada é o volante Fernando Neto. Ansioso pela volta do futebol, o meio-campista concedeu entrevista nesta quinta-feira e falou sobre a vontade de marcar um gol pelo Leão.

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