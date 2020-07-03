Fernando Neto sonha com o primeiro gol pelo Vitória

Uma das novidades do Vitória para a temporada é o volante Fernando Neto. Ansioso pela volta do futebol, o meio-campista concedeu entrevista nesta quinta-feira e falou sobre a vontade de marcar um gol pelo Leão.
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