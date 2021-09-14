Fernando Diniz se diz orgulhoso de chegar ao Vasco: 'Sempre se posicionou do lado certo da história'

Fernando Diniz falou à imprensa e à torcida nesta segunda-feira. Apresentado oficialmente, o treinador, que comandou o primeiro treino no Vasco no último domingo, valorizou a história do clube. Mesmo que o momento atual seja de desempenho sofrível dentro de campo.- Não vim para um time de Série B, eu vim para o Vasco. O Vasco é um gigante. Dentro e fora de campo, sempre se posicionou do lado certo da história. Tem muitas coisas no Vasco que me comovem. Estou muito feliz de estar aqui - garantiu Diniz.