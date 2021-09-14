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Fernando Diniz se diz orgulhoso de chegar ao Vasco: 'Sempre se posicionou do lado certo da história'

Técnico vive os primeiros dias no clube e estará à beira do campo pela primeira vez nesta quinta-feira, contra o CRB. Treinador tem missão de comandar uma arrancada histórica...

Publicado em 14 de Setembro de 2021 às 08:36

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

14 set 2021 às 08:36
Fernando Diniz falou à imprensa e à torcida nesta segunda-feira. Apresentado oficialmente, o treinador, que comandou o primeiro treino no Vasco no último domingo, valorizou a história do clube. Mesmo que o momento atual seja de desempenho sofrível dentro de campo.- Não vim para um time de Série B, eu vim para o Vasco. O Vasco é um gigante. Dentro e fora de campo, sempre se posicionou do lado certo da história. Tem muitas coisas no Vasco que me comovem. Estou muito feliz de estar aqui - garantiu Diniz.
-> Confira a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro
Treinador caracterizado por um jogo de muita posse de bola, o ex-comandante do Santos afirmou, ao longo da entrevista coletiva, que não se incomoda com as críticas que sofre pela falta de resultado. Por outro lado, garante se empenhar para as ideias que defende sejam bem sucedidas, agora no clube de São Januário.

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