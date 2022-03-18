Feminino: São Paulo vai disputar Copa Ouro como preparação para o Paulista e o Brasileiro sub-20

O São Paulo vai disputar a partir deste sábado a Copa Ouro Sub-20. A competição, que é organizada pela Associação Paulista de Futebol, vai servir de preparação de olho no Estadual e no Brasileiro da categoria. A goleira Luana projetou a disputa que inicia no próximo fim de semana. - Essa Copa Ouro foi uma ideia do técnico para fazer a gente chegar mais preparada para as competições que vão vir. É um campeonato que não tem muita visibilidade, mas vai ser bem importante para o preparo da equipe - comentou Luana.