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Feminino: São Paulo vai disputar Copa Ouro como preparação para o Paulista e o Brasileiro sub-20

Goleira Luana falou sobre as expectativas da competição...
LanceNet

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Publicado em 

18 mar 2022 às 11:31

Publicado em 18 de Março de 2022 às 11:31

O São Paulo vai disputar a partir deste sábado a Copa Ouro Sub-20. A competição, que é organizada pela Associação Paulista de Futebol, vai servir de preparação de olho no Estadual e no Brasileiro da categoria. A goleira Luana projetou a disputa que inicia no próximo fim de semana. - Essa Copa Ouro foi uma ideia do técnico para fazer a gente chegar mais preparada para as competições que vão vir. É um campeonato que não tem muita visibilidade, mas vai ser bem importante para o preparo da equipe - comentou Luana.
O São Paulo está no Grupo B ao lado de Jaguariúna, Rezende, Franco da Rocha e Ginga Real, adversário da estreia na Copa Ouro. Na primeira fase, as equipes se enfrentam em turno único dentro da própria chave e as duas primeiras colocadas avançam à semifinal.- As expectativas sempre são altas. Vai ser um momento de preparação. Vamos ter bastante rodagem e vamos poder arrumar alguns detalhes que pode estar faltando dentro de campo - finalizou a goleira.
Crédito: GoleiraLuanafalousobreadisputadaCopaOurosub-20(Foto:Divulgação/SãoPaulo

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