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Feminino: São Paulo encara o Corinthians para encerrar jejum de títulos no Campeonato Paulista

Tricolor tem a vantagem após ter vencido o jogo de ida por 1 a 0, no Morumbi. Equipe feminina não vence a competição estadual desde 1999...
LanceNet

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Publicado em 

08 dez 2021 às 08:00

Publicado em 08 de Dezembro de 2021 às 08:00

O time feminino do São Paulo tem a grande decisão do Campeonato Paulista nesta quarta-feira (08), às 21h30, na Neo Química Arena. O Tricolor começa a partida com vantagem por ter vencido o jogo de ida por 1 a 0, no Morumbi. Portanto, um empate dá o título estadual para o São Paulo, que não conquista essa taça desde 1999, ou seja, há 22 anos. O Tricolor também quer a conquista para 'dar o troco' no Alvinegro, já que em 2019, o Corinthians venceu o São Paulo na final do Paulistão e foi campeão.
Além do mais, o São Paulo nunca venceu o Corinthians na Neo Química Arena, já que a única partida entre as duas equipes no estádio foi a vitória das Alvinegras por 3 a 0, em novembro de 2019.
VEJA A TABELA E SIMULE AS RODADAS FINAIS DO BRASILEIRÃO- Tem tudo para ser um jogo histórico. Sabemos do potencial delas, mas também sabemos do nosso. Temos um time unido, fortalecido e que luta muito diariamente para chegar nas melhores condições em todos os jogos. Dessa vez, não será diferente - afirmou Formiga, que quer o bicampeonato estadual com o São Paulo, já que esteve presente em 1999.
O São Paulo também tem a missão de parar o Corinthians como mandante. A equipe feminina do Alvinegro está invicta em casa nesta temporada, com 18 jogos, sendo 17 vitórias e um empate.
Crédito: SãoPaulopodeconquistaroPaulistaFeminino,quenãoganhadesde1999(Foto:RubensChiri/saopaulofc.net

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