Fellipe Bastos testa positivo para Covid-19 e desfalca o Vasco

Momentos antes da partida diante do Sport, o Vasco sofreu com mais um desfalque por Covid-19. Fellipe Bastos apontou positivo para coronavírus durante a última testagem, realizada na véspera da partida, no Recife. O meia foi isolado do grupo e não fica à disposição de Ricardo Sá Pinto, logo mais, às 16h30, na Ilha do Retiro. A informação é do site 'Globoesporte.com'.
Fellipe Bastos precisará ficar isolado no Recife, cumprindo um período de dez dias de quarentena na cidade. Com isso, o meia não retorna com a delegação para o Rio de Janeiro.
Além de Bastos, o Vasco está com quatro desfalques por conta da Covid-19: Carlinhos, Miranda, Leandro Castan e Ribamar.