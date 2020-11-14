Fellipe Bastos testa positivo para Covid-19 e desfalca o Vasco

Momentos antes da partida diante do Sport, o Vasco sofreu com mais um desfalque por Covid-19. Fellipe Bastos apontou positivo para coronavírus durante a última testagem, realizada na véspera da partida, no Recife. O meia foi isolado do grupo e não fica à disposição de Ricardo Sá Pinto, logo mais, às 16h30, na Ilha do Retiro. A informação é do site 'Globoesporte.com'.