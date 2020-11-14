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Fellipe Bastos testa positivo para Covid-19 e desfalca o Vasco

Meia não fica disponível para Ricardo Sá Pinto diante do Sport e ficará isolado no Recife, por um período de dez dias, cumprindo quarentena na cidade...
LanceNet

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Publicado em 

14 nov 2020 às 15:58

Publicado em 14 de Novembro de 2020 às 15:58

Crédito: Rafael Ribeiro/Vasco
Momentos antes da partida diante do Sport, o Vasco sofreu com mais um desfalque por Covid-19. Fellipe Bastos apontou positivo para coronavírus durante a última testagem, realizada na véspera da partida, no Recife. O meia foi isolado do grupo e não fica à disposição de Ricardo Sá Pinto, logo mais, às 16h30, na Ilha do Retiro. A informação é do site 'Globoesporte.com'.
Fellipe Bastos precisará ficar isolado no Recife, cumprindo um período de dez dias de quarentena na cidade. Com isso, o meia não retorna com a delegação para o Rio de Janeiro.
Além de Bastos, o Vasco está com quatro desfalques por conta da Covid-19: Carlinhos, Miranda, Leandro Castan e Ribamar.

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