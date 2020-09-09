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Fellipe Bastos revela ambições altas do Vasco: 'Em clube grande temos que sonhar com títulos'

Em boa fase desde a chegada de Ramon Menezes ao comando do Cruz-Maltino, volante destacou a confiança do grupo e falou sobre os objetivos do clube na temporada...

Publicado em 08 de Setembro de 2020 às 21:42

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

08 set 2020 às 21:42
Crédito: Rafael Ribeiro/Vasco
Em grande fase desde a chegada de Ramon Menezes ao Vasco, o volante Fellipe Bastos foi o escolhido para conceder coletiva de imprensa, nesta terça-feira, na Vasco TV. Entre outros assuntos ele destacou a confiança em alta do grupo, o que permite os bons resultados dentro de campo e ambições altas na temporada.
– Quando joga num grande clube como o Vasco, temos que sonhar com títulos. Sabemos das nossas limitações e vamos trabalhar em cima disso para estar no bolo. Na Copa do Brasil e na Sul-Americana, vamos tentar o título sempre. Queremos jogar bem todos os jogos, mas não vai ser assim. Vamos pensar em títulos sim, mas com muito pé no chão. Sabemos das nossas limitações e do que temos de melhorar. É preciso ter constância para lá na frente dar o sprint final para buscar coisas grandes, que é o que o torcedor está esperando – disse.
O camisa 8 também fez questão de lembrar do esforço de todas as áreas no clube, diante de um período atípico.
– Sabemos da dificuldade do campeonato e das dificuldades de logística, apesar de o Vasco fazer o esforço para viajarmos em voos fretados e com a nossa alimentação. Queremos elogiar todas as pessoas que participam disso, porque está sendo muito importante para a nossa recuperação. O esforço de levar cozinheiro também tem sido de suma importância para o jogo seguinte. Precisamos estar recuperados. Parabenizar também os fisioterapeutas, massagistas... Posso estar esquecendo alguém e peço desculpas. Graças a isso estamos conseguindo imprimir o ritmo que Ramon tem nos pedido – completou.
Um dos mais experiente do elenco, Bastos falou sobre a integração com os jogadores mais jovens, em especial, os vindos da base.
– A base do Vasco vem muito bem há muito tempo. O Vasco revela jogadores para o mundo inteiro. A integração tem sido natural. A gente sabe também que há jogadores que precisam de tempo para a maturação. São o nosso vigor, a nossa saúde. E dão a alegria no vestiário pela espontaneidade e a alegria deles.
O Vasco volta a campo na quinta-feira, às 21h (de Brasília), quando recebe o Atlético-GO, em São Januário. A partida é válida pela nona rodada do Brasileirão.

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