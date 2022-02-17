Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • 'Feliz com o momento que estou vivendo', diz Matheus Nascimento após Botafogo vencer o Resende
futebol

'Feliz com o momento que estou vivendo', diz Matheus Nascimento após Botafogo vencer o Resende

Atacante mostra expectativa por continuar em alta: 'É dar segmento nos gols e no meu trabalho'...

Publicado em 17 de Fevereiro de 2022 às 20:14

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

17 fev 2022 às 20:14
A euforia por mais um bom desempenho marcou Matheus Nascimento após a vitória por 2 a 1 do Botafogo sobre o Resende, nesta quinta-feira (17) no Nilton Santos. Na saída do gramado após a partida válida pela sétima rodada da Taça Guanabara, o atacante alvinegro falou sobre seu terceiro gol na competição.
>>> Confira a tabela de classificação do Campeonato Carioca- Estou muito feliz com o momento que estou vivendo, os gols estão saindo... Agora é dar segmento nos gols e no meu trabalho para continuar na titularidade - afirmou, em entrevista ao PPV do Carioca.
O jovem falou sobre o oportunismo que marcou o seu gol, o primeiro do Alvinegro na partida.
- A bola sobrou ali e fui feliz ao "carimbar" - disse.
O Botafogo chegou aos 16 pontos na competição e está na terceira colocação.
Crédito: Matheus(àesquerdadestacouseuoportunismonajogadadogolalvinegro(VitorSilva/Botafogo

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

botafogo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
'Meu nome está sujo em 5 bancos por causa de bets': a angústia de brasileiros em meio ao endividamento recorde
Imagem de destaque
Como Trump recuou e ganhou mais tempo para negociar acordo com o Irã
Imagem de destaque
Duas brasileiras, uma adolescente e uma idosa, estão entre baleados em ataque nas pirâmides do México

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados