'Feliz com o momento que estou vivendo', diz Matheus Nascimento após Botafogo vencer o Resende

A euforia por mais um bom desempenho marcou Matheus Nascimento após a vitória por 2 a 1 do Botafogo sobre o Resende, nesta quinta-feira (17) no Nilton Santos. Na saída do gramado após a partida válida pela sétima rodada da Taça Guanabara, o atacante alvinegro falou sobre seu terceiro gol na competição.

>>> Confira a tabela de classificação do Campeonato Carioca- Estou muito feliz com o momento que estou vivendo, os gols estão saindo... Agora é dar segmento nos gols e no meu trabalho para continuar na titularidade - afirmou, em entrevista ao PPV do Carioca.

O jovem falou sobre o oportunismo que marcou o seu gol, o primeiro do Alvinegro na partida.

- A bola sobrou ali e fui feliz ao "carimbar" - disse.

O Botafogo chegou aos 16 pontos na competição e está na terceira colocação.