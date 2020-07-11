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Feliz com a volta dos jogos, Luan Peres vê Santos preparado

Elenco do Santos voltou aos treinamentos no começo deste mês e vem se preparando para voltar as partidas. Zagueiro detalhou como vem sendo o planejamento do Peixe...
LanceNet

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Publicado em 

11 jul 2020 às 15:48

Publicado em 11 de Julho de 2020 às 15:48

Crédito: Ivan Storti/Santos FC
O Santos segue firme na preparação para o retorno do Campeonato Paulista, marcado para o próximo dia 22. Titular em todos os 12 jogos realizados pelo Peixe na atual temporada, o zagueiro Luan Peres elogiou os últimos nove dias de treinos comandados pelo técnico Jesualdo Ferreira e acredita que a equipe já está preparada para entrar em campo.
- Muito bom saber que o campeonato já está para voltar. Nos primeiros dias nós aprimoramos a parte física e técnica para recuperar o ritmo. E nos últimos treinos o professor já começou a incrementar a parte tática, esboçando formações dentro de jogo também. Já estamos voltando ao normal e se o Paulistão começasse semana que vem nós já estaríamos prontos - afirmou.
O defensor também comentou como vem sendo a preparação do Peixe nos últimos dias.
- É muito diferente treinar já sabendo quando tem o próximo jogo. Isso é normal com todos os profissionais em qualquer área, quando sabe que tem uma data para entregar um trabalho, etc. Mesmo que não seja intencional, não ter um prazo definido para jogar muda um pouco a concentração. A gente sempre fala que ‘treino é treino, jogo é jogo’, e nada melhor do que voltar a entrar em campo oficialmente com a camisa do Peixe - concluiu.
O Santos volta a treinar na tarde deste sábado, seguindo a preparação para o retorno das competições oficiais.

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