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Felipe vence título com o Atlético de Madrid e festeja semana especial: 'Vai ficar marcada para sempre'

Zagueiro brasileiro comemorou título vencido após vitória pro 2 a 1 sobre o Real Valladolid neste sábado...
LanceNet

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Publicado em 

22 mai 2021 às 18:29

Publicado em 22 de Maio de 2021 às 18:29

Crédito: Divulgação / Atlético de Madrid
O zagueiro Felipe, do Atlético de Madrid-ESP, sagrou-se campeão da La Liga (Campeonato Espanhol) neste sábado (22), após vitória sobre o Valladolid, por 2 a 1, fora de casa. De quebra, o Atleti terminou com a defesa menos vazada, com apenas 25 gols sofridos em 38 rodadas (média de 0,65 gol sofrido/jogo).
Veja a tabela final do Espanhol- Sensação indescritível de poder conquistar meu primeiro título pelo Atlético, um dos maiores campeonatos do mundo. Nós lutamos muito e foi merecido, lideramos por praticamente todas as rodadas. Que a gente possa curtir agora e depois voltar e almejar mais, pois o espírito desse grupo sempre será esse - celebrou o defensor, que esteve em campo em 31 partidas.
- Terminar como a melhor defesa é como um segundo título para o zagueiro, né? (risos) Sabemos que a marca do Atlético é a consistência defensiva, mas só pudemos ter sucesso por causa do trabalho de todos. Nossa equipe se entrega ao máximo, ninguém desiste e todo mundo se ajuda - ressaltou.
Com a conquista, Felipe venceu os campeonatos nacionais em todos os países que disputou: Brasileirão pelo Corinthians, em 2015, Português pelo FC Porto, em 2017/18, e agora o Espanhol pelo Atlético de Madrid, em 2020/21. Em todos, sua equipe foi a melhor defesa.
Aniversariante do sábado passado (16), quando completou 32 anos, Felipe também comemorou nesta semana a convocação à Seleção Brasileira para os jogos das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022, diante de Equador, em 4 de junho, e Paraguai, dia 8 de junho.
- Foi uma semana intensa, umas das mais especiais da minha vida, que com certeza vai ficar marcada para sempre. Só posso agradecer por tudo que tem acontecido. E vamos seguir trabalhando pra que continue assim por muitos anos - concluiu.

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