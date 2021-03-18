Felipe Augusto celebra semana cheia de trabalho antes do clássico contra o ex-clube, América-MG, no domingo

O atacante Felipe Augusto, do Cruzeiro, irá reencontrar o ex-time no clássico de domingo, contra o América-MG, pela quinta rodada do Campeonato Mineiro. Em coletiva nesta quinta-feira, 18, de março, ele celebrou o primeiro gol com a camisa celeste, diante do São Raimundo, e quer deixar sua marca no Coelho, após uma semana inteira de trabalho. Confira tudo que o jogador da Raposa falou no vídeo acima. Felipe Augusto vai jogar contra o ex-clube, o América-MG, no clássico de domingo, 21, no Mineirão-(Gustavo Aleixo/Cruzeiro)