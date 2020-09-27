Federação Paulista de Futebol divulga nota de apoio ao Palmeiras

A Federação Paulista de Futebol divulgou uma nota de apoio ao Palmeiras depois da tentativa do Flamengo em adiar a partida disputada no Allianz Parque, neste domingo (27). As equipes empataram por 1 a 1.A entidade máxima que cuida do futebol paulista tratou como uma "articulação arrogante" o fato dos cariocas tentarem o adiamento do confronto. Confira na íntegra a nota da Federação Paulista de Futebol:

"A Federação Paulista de Futebol vem a público manifestar repúdio à tentativa de suspensão da partida de hoje, entre Palmeiras e Flamengo, pelo Campeonato Brasileiro. A competição possui um protocolo de saúde, aprovado pelas autoridades públicas e por todos os clubes participantes, que deve ser respeitado. Causa repulsa a antiga e retrógrada prática do uso de um sindicato para defender interesses individuais e casuísticos. É obrigação de todos respeitar a vontade da grande maioria dos clubes. Assim, a FPF endossa e apoia a postura da Sociedade Esportiva Palmeiras, de todos os demais clubes e da CBF diante desta articulação arrogante, que apenas prejudica o futebol."