Federação divulga tabela do Capixabão 2019, que começa em fevereiro

Desportiva e Serra ficaram em 1 a 1, pelo Capixabão 2018 Crédito: Henrique Montovanelli/Desportiva

A Federação de Futebol do Espírito Santo (FES) divulgou a tabela do Campeonato Capixaba 2019. Diferente do calendário dos estaduais organizado pela CBF, que sugeria o início dos campeonatos pelo Brasil para 19 de janeiro, o futebol profissional no Espírito Santo vai começar apenas no dia 02 de fevereiro.

Isso a pedido dos clubes e acatado pela FES, que inclusive chegou a oferecer três datas de início da competição (26 de janeiro, 02 e 09 de fevereiro). Outra mudança em relação ao Estadual de 2018 é que a segunda fase terá mais clubes. Antes era uma semifinal com quatro equipes, e a partir de 2019 o mata-mata contará com oito times, que se enfrentam em quartas de final, onde os clubes se enfrentam em cruzamento olímpico (1º x 8º, 2º x 7º, etc).

Primeira rodada de arrepiar

A primeira rodada vai ter a reedição da final deste ano, entre Serra e Real Noroeste. Outra partida cheia de expectativas é a dos "xarás" Rio Branco-ES e Rio Branco VN. Outra decisão recente também será revisitada nesta rodada inicial, pois os finalistas da Copa ES "batem de frente": Vitória x Atlético Itapemirim.

Serra x Real Noroeste Crédito: Adriano Barbosa/Serra

E também haverá um clássico do interior capixaba para abrilhantar a rodada de estreia: Estrela do Norte e o recém-promovido Castelo. E fechando os trabalhos, Tupy e Desportiva Ferroviária, repetem a Copa ES e também se enfrentam logo de cara.

Clássicos cheios de expectativa

Os tão esperados duelos entre os times mais tradicionais do nosso futebol foram bem distribuídos pelas rodadas do Capixaba 2019 e vão acontecer em sequência. O primeiro deles acontece logo na 2ª rodada, com o "Duelo Azul-Grená" entre Desportiva Ferroviária e Vitória, no Engenheiro Araripe.

Vitória x Desportiva Crédito: Desportiva/Divulgação

Na 3ª rodada acontece o super-clássico entre Rio Branco e Desportiva, no Kleber Andrade. Logo depois, na 4ª rodada, se enfrentam Desportiva e Serra, novamente no Araripe. Na 5ª rodada tem o mais antigo clássico do futebol capixaba: o Vi-Rio, entre Rio Branco e Vitória, no Kleber Andrade. E na 6ª rodada tem Vitória x Serra, no Salvador Costa. Na 7ª rodada, duas forças emergentes medem forças, pois tem o clássico sulino entre Estrela do Norte e Atlético, no Sumaré.

Times da Grande Vitória viajam na última rodada

E a última rodada, marcada para o dia 16 de março, reservou viagens para todos os times da Grande Vitória. Todos atuam fora de casa. A Desportiva vai até Cachoeiro de Itapemirim encarar o Estrela do Norte. Já o Tupy deixa Vila Velha e vai até Itapemirim enfrentar o Galo da Vila.

O Rio Branco viaja até Águia Branca para jogar contra o Real Noroeste. O Vitória deixa a capital e vai até Venda Nova do Imigrante para o duelo contra o Rio Branco VN. E o Serra vai jogar contra o Castelo no Estádio Emílio Nemer.

Regulamento

Os 10 times participantes iniciam no dia 02 de fevereiro a busca por vagas na 2ª fase. Os oito primeiros avançam para as quartas de final, com os dois últimos colocados, na 1ª fase, serão rebaixados.

Foi definido em sorteio que Estrela do Norte, Rio Branco, Vitória-ES, Serra e Tupy terão cinco jogos como mandantes. Enquanto que Desportiva Ferroviária, Real Noroeste, Rio Branco VN, Atlético e Castelo terão apenas quatro.