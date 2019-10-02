Federação divulga tabela do Campeonato Capixaba Feminino 2019

Prosperidade x Vila Nova Crédito: Marlyson Tadinho/Vila Nova FC

O Departamento de Competições da Federação de Futebol (FES) divulgou a tabela oficial da edição 2019 do Campeonato Capixaba Feminino. A competição, que este ano terá a participação de nove clubes, foi adiada em uma semana e terá o seu início no próximo dia 12 de outubro.

As equipes foram divididas em duas chaves. A Grande Vitória, com Vila Nova-ES, Vilavelhense, Serra, Alagoano EC e SE Feu Rosa, e a chave Sul com Prosperidade, América EC, AE Capixaba e EC Coronel Borges.

No Capixaba Feminino 2019, os times se enfrentam em turno único dentro dos seus respectivos grupos. As duas melhores equipes, de cada chave, avançam para as semifinais, que serão em jogos de ida e volta. Os vencedores do mata-mata fazem a decisão em duas partidas. Na fase final, que acontece nos dias 30 de novembro e 7 de dezembro, os jogos devem ser realizados em estádios com capacidade mínima de 1000 espectadores.