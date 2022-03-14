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Faz o L! Decisivo no Fluminense, Cano é eleito o craque da semana da Libertadores

Atacante marcou dois dos três gols do Tricolor na vitória sobre o Olimpia, pelo jogo de ida da terceira fase da competição...
LanceNet

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Publicado em 

14 mar 2022 às 16:09

Publicado em 14 de Março de 2022 às 16:09

Artilheiro do Fluminense e decisivo na vitória por 3 a 1 sobre o Olimpia, do Paraguai, o atacante Germán Cano foi eleito o melhor da semana da Libertadores em votação popular no site da Conmebol. O camisa 14 marcou dois gols na partida de ida da terceira fase da competição continental, no Estádio Nilton Santos.Outros destaques da última semana foram o atacante Luiz Henrique e o técnico Abel Braga, também exaltados. O Tricolor conquistou boa vantagem no Estádio Nilton Santos e decide a vaga na fase de grupos nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Estádio Defensores Del Chaco, em Assunção, no Paraguai.
Contratado no início do ano, Cano vinha pedindo passagem desde os primeiros jogos da temporada, mas ganhou a titularidade de vez com a lesão de Fred. Mesmo em pouco tempo e vindo de um rival, o Vasco, o argentino já conquistou a torcida. Na terceira rodada do Campeonato Carioca, ele fez o primeiro gol com a camisa tricolor e desde então não parou mais. Nos 13 jogos que participou, marcou seis gols e deu duas assistências.
Crédito: CanomarcoudoisgolsnavitóriadoFluminensesobreoOlimpia(Foto:LucasMerçon/FluminenseFC

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