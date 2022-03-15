Fabrício Bruno chega às semifinais amparado a bons números pelo Flamengo; confira

A concorrência aumentou com a chegada de Pablo, e Fabrício Bruno sabe da importância de manter um padrão elevado de atuações até a estreia do zagueiro ex-Corinthians. E Fabrício atuará contra o Vasco, a partir das 20h desta quarta-feira, respaldado a números significativos neste início de trajetória pelo Flamengo. O duelo será válido pela ida das semifinais do Carioca, no Maracanã.

Ao longo de seis jogos, cinco pelo Carioca e um pela Supercopa do Brasil, Fabrício Bruno foi titular em todos. No Estadual, por exemplo, justifica a confiança depositada por Paulo Sousa com muitos desarmes. São 12 corretos, com média de 2.40 por jogo e eficiência de 92% - só fica atrás do volante João Gomes, que soma 23 botes certos. Os dados são do site "Footstats".

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Atuando pela direita na linha de três zagueiros, Fabrício não tem os ótimos índices de lançamentos de outros companheiros de zaga, como David Luiz (15) e Léo Pereira (12), porém tem demonstrado boa saída pelo chão quando a equipe está com a bola.

Contra o Bangu, na rodada passada, acertou 98% dos passes e se tornou o quarto jogador do Fla no Carioca com mais acertos no fundamento - com 227, só fica atrás de Arrascaeta (230), Léo Pereira (280) e Filipe Luís (305), todos com um ou dois jogos a mais no torneio.

O seu perfil no Instagram publicou um vídeo, em conjunto ao perfil tático "Outlier FC", em que alguns lances recentes de construção do camisa 15 foram esmiuçados. Assista abaixo: > Veja a tabela do Cariocão

Com a chegada de Pablo, o Flamengo passa a ter oito zagueiros de ofício no plantel, além de Filipe Luís, que tem atuado no setor com Paulo Sousa. Ou seja, Fabrício Bruno terá mais um teste de fogo nas decisões do Carioca para se provar, sobretudo por ter sido o maior investimento do ano até aqui (R$ 15 milhões), e marcar território visando a sequência em 2022.

Em tempo: para o jogo desta quarta, Paulo Sousa não poderá escalar Léo Pereira, suspenso, e Pablo só tende a estrear no fim de semana. A zaga deve ser composta por Fabrício Bruno, David Luiz e Filipe Luís.