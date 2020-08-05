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futebol

Fabrício Baiano comemora ótimo ano com a camisa do Genclerbirligi

Volante está sendo alvo de clubes da Turquia
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Publicado em 05 de Agosto de 2020 às 11:32

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

05 ago 2020 às 11:32
Crédito: Fabrício Baiano está fazendo sucesso no futebol turco (Divulgação
Um dos principais nomes do Genclerbirligi neste último ano, o volante brasileiro Fabrício Baiano, ex-Marítimo, Coritiba e Vasco celebrou a temporada que teve com a camisa do clube turco. Feliz com tudo que vem acontecendo nos últimos meses, o jogador destacou o número de jogos que fez e a evolução que teve.
- Foi um ano muito especial para mim dentro e fora de campo. Joguei praticamente todas as partidas e em um nível alto, e isso me deixa muito feliz. Tudo que tem acontecido comigo desde que cheguei aqui é consequência de um trabalho forte que tenho realizado nos últimos meses. Foi um dos melhores anos da minha carreira - disse.
Ainda de acordo com o atleta, sua meta é continuar crescendo no futebol europeu.
- Meu desejo é manter esse crescimento no futebol europeu nos próximos anos. Estou muito motivado e confiante. Vou continuar me dedicando ao máximo para fazer a minha história por aqui.

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