Fabrício Baiano comemora ótimo ano com a camisa do Genclerbirligi

Crédito: Fabrício Baiano está fazendo sucesso no futebol turco (Divulgação

Um dos principais nomes do Genclerbirligi neste último ano, o volante brasileiro Fabrício Baiano, ex-Marítimo, Coritiba e Vasco celebrou a temporada que teve com a camisa do clube turco. Feliz com tudo que vem acontecendo nos últimos meses, o jogador destacou o número de jogos que fez e a evolução que teve.

- Foi um ano muito especial para mim dentro e fora de campo. Joguei praticamente todas as partidas e em um nível alto, e isso me deixa muito feliz. Tudo que tem acontecido comigo desde que cheguei aqui é consequência de um trabalho forte que tenho realizado nos últimos meses. Foi um dos melhores anos da minha carreira - disse.

Ainda de acordo com o atleta, sua meta é continuar crescendo no futebol europeu.