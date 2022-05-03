Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Fábio diz que diretoria do Cruzeiro não 'teve palavra' com ele na sua saída do clube
futebol

Fábio diz que diretoria do Cruzeiro não 'teve palavra' com ele na sua saída do clube

O goleiro, agora no Fluminense, criticou o atual comando do clube azul, onde ficou por quase duas décadas ...

Publicado em 03 de Maio de 2022 às 18:19

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

03 mai 2022 às 18:19
A mágoa do goleiro Fábio, atualmente no Fluminense, com o Cruzeiro ainda parece existir após a saída do jogador da Raposa para o Tricolor Carioca. O jogador ficou um longo período de silêncio sobre o caso, mas, resolveu falar o que pensa sobre a situação, pois deixou o clube mineiro depois de 17 anos seguidos como titular, sendo o atleta com mais jogos com a camisa celeste em toda a história.
-Saí de férias, normal, como se estivesse tudo resolvido, porque o que vale para mim é a palavra. Sempre foi assim, desde quando entrei no futebol, minha palavra vale mais do que qualquer assinatura. Infelizmente, eles não tiveram essa mesma conduta, nesta gestão-disse Fábio em entrevista ao programa Arena SBT.
Fábio seguiu tecendo críticas à diretoria celeste, falando que já havia tudo acertado para a sua renovação em 2022.
-Eu já tinha renovado com o Cruzeiro, com o presidente atual, antes de viajar de férias. Faltaram detalhes de como ia ser feito o contrato, mas tem até foto minha com o presidente, com a camisa de 1 mil jogos, poderia alcançar essa marca neste ano de 2022- comentou Fábio que falou de detalhes do negócio que havia fechado com o Cruzeiro para esta temporada. -Abri mão de tudo que poderia. Abaixei o salário, diminuí até para abaixo do teto, porque já sabia quanto os outros que foram contratados iriam ganhar. Fiz de tudo, só a forma como agiram comigo não foi correta. Falam muitas coisas, comportamento difícil... Se eu fosse difícil, não teria ficado 18 anos-disse o arqueiro, que elogiou à torcida azul pelo carinho que ainda recebe.
-Só tenho que agradecer este carinho e reconhecimento pelo meu trabalho, a dedicação que tive ao longo desses 18 anos. Tive oportunidade de sair do Cruzeiro, mas em momento algum isso passou pela minha cabeça, porque iria me sentir ingrato. Preferi que fosse dessa forma, do que ser ingrato com o clube. Lógico que tem várias formas, com transparência e dignidade, da forma certa de agir-finalizou.
Fábio vestiu a camisa celetes 976 vezes e pelo clube, conquistou dois Brasileiros (2013, 2014), três Copas do Brasil (2000, 2017 e 2018) e sete Mineiros.
Crédito: FábiosepronuncioudeformaoficialdepoisdemesessemcomentarsobresuasaídadoCruzeiro-(ThiagoRibeiro/AGIF

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

cruzeiro fluminense
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem Edicase Brasil
Seminário na Ufes vai debater proteção às mulheres; saiba como participar
Do isopor ao papel alumínio: veja o que não pode ir ao micro-ondas
Imagem de destaque
3 receitas com proteína vegetal para o lanche da tarde

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados