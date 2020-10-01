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futebol

Fábio celebra os 40 anos com vitória e fica perto do jogo 900 pelo Cruzeiro

O goleiro, que possui 898 jogos com a camisa celeste, está perto de completar mais uma marca importante defendendo o clube mineiro...
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 set 2020 às 21:33

Publicado em 30 de Setembro de 2020 às 21:33

Crédito: Fábio convocou os cruzeirenses para se unir ao time e buscar o maior objetivo do ano: voltar à Série A-(Bruno Haddad/Cruzeiro
O bom futebol do Cruzeiro, que culminou no placar de 3 a 0 sobre a Ponte Preta, na noite desta quarta-feira, 30 de setembro, pela 12ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, tirou o time da zona do rebaixamento, elevou o moral do grupo e ainda aliviou a tensão do seu torcedor, que vem sofrendo com a má campanha na competição da Raposa. Mas, além de um time concentrado, com poucos erros, o dia no Mineirão celebrou os 40 anos do goleiro Fábio, jogador que mais jogou com a camisa cruzeirense. O aniversariante do dia recebeu a vitória como presente e ainda se aproximou de mais uma marca no clube: do jogo 900. O duelo diante da Ponte foi a partida 898 em sua longa jornada no Cruzeiro. O encontro com o Cuiabá, será o 899 e na quinta-feira, 8 de outubro, contra o Sampaio Corrêa, será a 900ª vez que Fábio entra em campo pela Raposa. Como é hábito de Fábio, ele celebrou sua fé pela vitória e por mais um ano de vida completado. Porém, exaltou os anos de Cruzeiro e pediu união neste momento de dificuldades que o clube vive, lutando para voltar à primeira divisão nacional. - Dias após dias, o amanhecer é uma nova oportunidade que Deus está dando para melhorar, para ser um profissional melhorar. Para se dedicar tudo no seu dia. Estou no Cruzeiro, uma camisa histórica, não imaginava nem dos melhores dos meus sonhos estar numa grande equipe. Agradecer minha família que sempre ajudou, nas adversidades que a gente vivenciou, minha família, meus filhos. Todo mundo sente a mesma dor. A gente quer tirar o Cruzeiro o mais rápido possível dessa situação difícil. Precisamos da união de todos, dentro e fora. Pior momento da história. Mas somos uma nação, e essa hora é de valer os nove milhões de torcedores. Só com isso vamos conseguir-disse após o jogo para o canal Premiere.

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