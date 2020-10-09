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futebol

Fabinho comemora um ano do seu primeiro gol pelo Ceará

Jogador vem se destacando com a camisa do alvinegro...
LanceNet

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Publicado em 

08 out 2020 às 22:11

Publicado em 08 de Outubro de 2020 às 22:11

Crédito: Reprodução
O volante Fabinho tem razões para ficar feliz nesta quinta-feira (8). O jogador comemora um ano do seu primeiro gol com a camisa do Vozão, marcado diante do Grêmio, no dia 8 de outubro de 2019, no Estádio Centenário, em Caxias do Sul.Depois de um cruzamento na área, Fabinho apareceu como elemento surpresa, cabeceou e mandou no canto esquerdo do goleiro Paulo Victor, sem chance de defesa. O tento foi anotado no Campeonato Brasileiro do ano passado.
- Emoção muito grande relembrar desse gol, o primeiro com essa camisa maravilhosa. Fico muito feliz com essas lembranças. Quem sabe neste ano não sai mais uns golzinhos para ajudar a equipe a conquistar nossos objetivos – comemora Fabinho.Neste ano, o camisa 19 atuou em 23 jogos. Pelo Vovô, o atleta jogou 90 partidas e fez um gol. No Brasileiro deste ano, ele entrou em campo por 9 vezes, sendo 5 como titular. O atleta, na competição nacional, tem excelentes números. Por exemplo, ele acertou 84% dos passes que tentou, segundo o Sofascore. Além disso, deu 67% de lançamentos certeiros e ganhou 62% de duelos no chão.
Nesta quinta-feira, às 19h, o Ceará enfrenta o Athletico-PR na Arena da Baixada pelo Campeonato Brasileiro.

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