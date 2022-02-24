Exame detecta que Fred tem lesão na coxa direita; centroavante não tem previsão de volta aos gramados

O Fluminense não contará com Fred nos próximos jogos. Um exame realizado nesta quinta-feira (24) detectou que o camisa 9 sofreu uma lesão no músculo posterior da coxa direita. Não há previsão de quando o jogador de 36 anos retornará aos gramados e seu contrato com o clube está previsto para durar até julho. A lesão aconteceu no decorrer da vitória por 2 a 1 do Tricolor das Laranjeiras sobre o Millionarios, pela Copa Libertadores, em Bogotá.Fred retornou ao Brasil junto ao restante do elenco na última quarta-feira e realizou exames nesta quinta, na reapresentação do grupo no CT Carlos Castilho. No desembarque, ele aparentava que tentava fazer o mínimo esforço com a perna direita.