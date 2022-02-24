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Exame detecta que Fred tem lesão na coxa direita; centroavante não tem previsão de volta aos gramados

No desembarque do elenco tricolor, camisa 9 já aparentava que tentava fazer o mínimo esforço com a perna direita...

Publicado em 24 de Fevereiro de 2022 às 16:50

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

24 fev 2022 às 16:50
O Fluminense não contará com Fred nos próximos jogos. Um exame realizado nesta quinta-feira (24) detectou que o camisa 9 sofreu uma lesão no músculo posterior da coxa direita. Não há previsão de quando o jogador de 36 anos retornará aos gramados e seu contrato com o clube está previsto para durar até julho. A lesão aconteceu no decorrer da vitória por 2 a 1 do Tricolor das Laranjeiras sobre o Millionarios, pela Copa Libertadores, em Bogotá.Fred retornou ao Brasil junto ao restante do elenco na última quarta-feira e realizou exames nesta quinta, na reapresentação do grupo no CT Carlos Castilho. No desembarque, ele aparentava que tentava fazer o mínimo esforço com a perna direita.
O centroavante deixou o campo ainda no primeiro tempo. Aos 34 minutos, Fred sentiu um problema na coxa direita depois de ser lançado nas costas da zaga. Ele saiu em velocidade para alcançar a bola, mas logo parou e deixou o campo de maca e com as mãos no rosto.
A lesão veio justamente na partida em que Fred se tornou o jogador na história que mais defendeu o Fluminense na Libertadores, com 29 jogos disputados. Antes, o camisa 9 dividia o posto com Thiago Neves, que cai para segundo, com 28 partidas. Edinho, com 24, Carlinhos e Conca, com 22, e Diego Cavalieri, com 21, completam o ranking.
Crédito: FredselesionounoprimeirotempodavitóriadoFluminensesobreoMillonarios(Foto:Staffimages/CONMEBOL

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