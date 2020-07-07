Ex-Vasco e Cruzeiro, Charles quer chegar ao jogo cem com o Marítimo

Um dos principais destaques do Marítimo nas últimas temporadas e vivendo um bom momento na carreira, o goleiro Charles, ex-Cruzeiro e Vasco, falou sobre sua expectativa para completar o jogo cem com a camisa do clube em breve. Com oitenta e três partidas oficiais na equipe da Ilha da Madeira, o arqueiro tem grandes chances de alcançar esta meta.
- Chegar ao jogo de número cem com a camisa do clube será muito especial. Um número muito importante em minha carreira. Estou construindo uma história com a camisa do clube. Espero que na próxima época eu já inicie o ano alcançando esse importante objetivo. Vou trabalhar muito por isso - disse.
Ainda de acordo com o arqueiro, sua fase é a melhor da carreira.
- Estou passando por uma fase muito boa em minha carreira e espero mantê-la nesta minha passagem pelo Marítimo. Vou lutar muito para continuar fazendo a minha história no futebol europeu e no clube.