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Ex-técnico do Santos está próximo de acertar contrato com Boavista

Equipe está na 15ª colocação do Campeonato Português, um ponto na frente da zona do rebaixamento. Jesualdo Ferreira fez comandou apenas 15 jogos no Santos...
LanceNet

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Publicado em 

10 dez 2020 às 10:16

Publicado em 10 de Dezembro de 2020 às 10:16

Crédito: Ivan Storti/Santos FC
Jesualdo Ferreira, ex-técnico do Santos, está próximo de ser anunciado como novo treinador do Boavista, segundo o jornal “A Bola”. Ambas as partes ainda estão negociando, mas o caminho está livre desde a demissão de Vasco Seabra e há chances do anúncio ser realizado ainda nesta quinta-feira.
> Veja a tabela do Campeonato Português
O Boavista faz uma campanha ruim no Campeonato Português e está apenas um ponto na frente da zona do rebaixamento. Em nove partidas, o clube venceu apenas uma, a pior marca entre todos os times da competição, além de ter a terceira pior defesa do torneio.
Jesualdo Ferreira iniciou 2020 como técnico do Santos, mas disputou apenas 15 jogos como comandante do Peixe, conseguindo seis vitórias, quatro empates e cinco derrotas. Aos 74 anos, o veterano tem muita história em Portugal, onde conquistou diversos títulos com o Porto.

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