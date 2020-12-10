Ex-técnico do Santos está próximo de acertar contrato com Boavista

Crédito: Ivan Storti/Santos FC

Jesualdo Ferreira, ex-técnico do Santos, está próximo de ser anunciado como novo treinador do Boavista, segundo o jornal “A Bola”. Ambas as partes ainda estão negociando, mas o caminho está livre desde a demissão de Vasco Seabra e há chances do anúncio ser realizado ainda nesta quinta-feira.

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O Boavista faz uma campanha ruim no Campeonato Português e está apenas um ponto na frente da zona do rebaixamento. Em nove partidas, o clube venceu apenas uma, a pior marca entre todos os times da competição, além de ter a terceira pior defesa do torneio.