  • Ex-Santa Cruz, atacante acerta renovação com equipe da Tailândia e revela desejo de voltar ao Brasil
Ex-Santa Cruz, atacante acerta renovação com equipe da Tailândia e revela desejo de voltar ao Brasil

25 nov 2021 às 16:14

Revelado nas categorias de base do Santa Cruz, o atacante Ibson Melo acertou a sua renovação de contrato com o Khon Kaen United, da Tailândia. O novo contrato do brasileiro vai até junho de 2024. Desde 2018 atuando no país asiático, Ibson destacou os motivos que o levaram a acertar a permanência na equipe tailandesa.- O principal motivo foi o tempo de contrato, pois o contrato é longo e o projeto do clube é novo. Então, o que chama atenção é o tempo de contrato por ser uma equipe nova e esse projeto ambicioso que está sendo reformado para futuramente ser grande aqui na Tailândia - disse.
Natural de Recife, Ibson Melo está atuando fora do Brasil desde 2014. Apesar do longo período longe do futebol brasileiro, Ibson ainda pretende voltar a jogar no Brasil. O atacante revelou qual clube brasileiro ele sonha em defender.
- Eu tenho um sonho de jogar no Santa Cruz. Comecei no Santa Cruz, saí do Santa Cruz e desejo voltar a jogar no Brasil. Quem sabe se no Santa Cruz surgir a oportunidade, eu ficaria muito feliz. Fico triste pelo momento que o clube vem passando, tenho acompanhado aqui da Tailândia e fico na torcida que o time volte ao rumo das conquistas - concluiu.
