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Ex-Porto Vitória, Guilherme está na final da Taça BH com o Atlético-MG

O capixaba de 17 anos, revelado pelo Porto Vitória, é o capitão do Galo na competição sub-17
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 jul 2018 às 15:11

Publicado em 31 de Julho de 2018 às 15:11

Guilherme, atacante capixaba do Atlético-MG sub-17 Crédito: Divulgação
O atacante Guilherme Santos da Silva, capixaba revelado pelo Porto Vitória Futebol Clube (PVFC), e atual capitão do Atlético Mineiro, pode levantar o troféu de campeão da Taça BH de Futebol Júnior. A final da competição acontece nesta terça-feira (31), às 21h45, no Independência, em Belo Horizonte. O Alvinegro decide o título contra o Fluminense. Guilherme, inclusive, fez um hat-trick na competição: marcou três gols na vitória sobre o Santos, ainda pelas quartas de final. 
Guilherme é o capitão do time sub-17 do Atlético-MG Crédito: Atlético/Facebook
Guilherme tem 17 anos e joga futebol desde os 10. O atacante treinou no Porto Vitória de outubro de 2016 a abril de 2017, quando saiu do Estado para compor as categorias de base do Atlético. Sobre a experiência com o clube capixaba, o jogador enfatizou o profissionalismo e a formação adquirida.
"Foi onde desenvolvi toda a minha técnica, graças à equipe de profissionais que acreditaram em mim e me incentivaram ao máximo", conta o atleta, que é gerenciado pela empresa do craque francês Fréderic Kanoute, e vem chamando a atenção do mercado europeu.
Retrospecto
Na fase de grupos da Taça BH, o Atlético-MG se classificou em segundo lugar no Grupo G, com duas vitórias (4 a 0 no Seduc e 5 a 0 no Dínamo) e uma derrota (2 a 1 para o Juventude). Nas oitavas de final, derrotou o Flamengo por 2 a 0 e avançou às quartas de final, quando venceu o Santos nos pênaltis - 4 a 2 nas penalidades após empate em 2 a 2 no tempo normal. Na semifinal, o Galo venceu o São Paulo por 2 a 1.
O capixaba Guilherme (à esquerda), ao lado dos colegas Rubens, Lima, Júnior e Neto Crédito: Atlético/Facebook

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