Ex-Porto Vitória, Guilherme está na final da Taça BH com o Atlético-MG

Guilherme, atacante capixaba do Atlético-MG sub-17 Crédito: Divulgação

O atacante Guilherme Santos da Silva, capixaba revelado pelo Porto Vitória Futebol Clube (PVFC), e atual capitão do Atlético Mineiro, pode levantar o troféu de campeão da Taça BH de Futebol Júnior. A final da competição acontece nesta terça-feira (31), às 21h45, no Independência, em Belo Horizonte. O Alvinegro decide o título contra o Fluminense. Guilherme, inclusive, fez um hat-trick na competição: marcou três gols na vitória sobre o Santos, ainda pelas quartas de final.

Guilherme é o capitão do time sub-17 do Atlético-MG Crédito: Atlético/Facebook

Guilherme tem 17 anos e joga futebol desde os 10. O atacante treinou no Porto Vitória de outubro de 2016 a abril de 2017, quando saiu do Estado para compor as categorias de base do Atlético. Sobre a experiência com o clube capixaba, o jogador enfatizou o profissionalismo e a formação adquirida.

"Foi onde desenvolvi toda a minha técnica, graças à equipe de profissionais que acreditaram em mim e me incentivaram ao máximo", conta o atleta, que é gerenciado pela empresa do craque francês Fréderic Kanoute, e vem chamando a atenção do mercado europeu.

Retrospecto

Na fase de grupos da Taça BH, o Atlético-MG se classificou em segundo lugar no Grupo G, com duas vitórias (4 a 0 no Seduc e 5 a 0 no Dínamo) e uma derrota (2 a 1 para o Juventude). Nas oitavas de final, derrotou o Flamengo por 2 a 0 e avançou às quartas de final, quando venceu o Santos nos pênaltis - 4 a 2 nas penalidades após empate em 2 a 2 no tempo normal. Na semifinal, o Galo venceu o São Paulo por 2 a 1.