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futebol

Ex-Palmeiras, Thiago Martins comemora bom início de temporada no Japão

Após estrear com derrota, Yokohama Marinos venceu três partidas seguidas na J-League 2021 e embalou na competição
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Publicado em 26 de Março de 2021 às 11:33

LanceNet

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Publicado em 

26 mar 2021 às 11:33
Crédito: Thiago Martins busca mais um título japonês para o currículo (Divulgação
Bicampeão brasileiro pelo Palmeiras e campeão japonês pelo Yokohama Marinos, o zagueiro Thiago Martins iniciou a sua quarta temporada na Ásia com o pé direito. Após uma estreia com derrota para o Kawasaki Frontale, a equipe do brasileiro empatou com o Sanfrecce Hiroshima e venceu três seguidas contra Avispa, Urawa Reds e Tokushima Vortis. Feliz e adaptado ao futebol japonês, Thiago Martins espera ver a equipe brigando novamente pelo título nacional.- Foi um começo um pouco instável, mas conseguimos ajustar os nossos erros de forma rápida e graças a Deus somamos nove pontos dos últimos nove disputados na J-League. Já estou adaptado ao futebol japonês e sei que é fundamental iniciar bem a competição para tentarmos brigar pelo título. Chegaram alguns jogadores para somar no elenco e acredito que poderemos fazer uma boa campanha. Recebemos bem os brasileiros Élber e Léo Ceará e contamos com eles - disse Thiago Martins.
Thiago Martins já atingiu a marca de 87 jogos com a camisa do Yokohama Marinos. Em 2019, ajudou o clube a conquistar a J-League com uma campanha irretocável.

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