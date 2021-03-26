Ex-Palmeiras, Thiago Martins comemora bom início de temporada no Japão

Bicampeão brasileiro pelo Palmeiras e campeão japonês pelo Yokohama Marinos, o zagueiro Thiago Martins iniciou a sua quarta temporada na Ásia com o pé direito. Após uma estreia com derrota para o Kawasaki Frontale, a equipe do brasileiro empatou com o Sanfrecce Hiroshima e venceu três seguidas contra Avispa, Urawa Reds e Tokushima Vortis. Feliz e adaptado ao futebol japonês, Thiago Martins espera ver a equipe brigando novamente pelo título nacional.- Foi um começo um pouco instável, mas conseguimos ajustar os nossos erros de forma rápida e graças a Deus somamos nove pontos dos últimos nove disputados na J-League. Já estou adaptado ao futebol japonês e sei que é fundamental iniciar bem a competição para tentarmos brigar pelo título. Chegaram alguns jogadores para somar no elenco e acredito que poderemos fazer uma boa campanha. Recebemos bem os brasileiros Élber e Léo Ceará e contamos com eles - disse Thiago Martins.