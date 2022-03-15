Ex-Guarani, zagueiro Pedro Moraes vibra com mais um gol na temporada e projeta briga pelo acesso

Com passagens de destaque nas categorias de base de Guarani, Vitória e Coritiba, o zagueiro Pedro Moraes vem ganhando o seu espaço nos Emirados Árabes. Aos 22 anos, o defensor é titular absoluto do Al Bataeh, equipe que disputa a segunda divisão do país.Na última rodada o Bataeh venceu o Dubai City por 3 a 1 e Pedro marcou o seu terceiro gol na temporada. O jogador celebrou mais um gol marcado e o processo de afirmação que vem vivendo na equipe.

- Marcar gol é sempre muito especial, fico bem feliz em poder ajudar novamente a minha equipe. Era um momento em que a partida estava muito complicada e o gol nos colocou na vantagem. Graças a Deus, vivo um momento de afirmação dentro do clube, tenho sido titular e ajudado ao time. Espero seguir evoluindo e contribuindo com a equipe da melhor forma possível - disse.

O Al Bataeh é atualmente o terceiro colocado da competição, com 49 pontos ganhos, em 22 jogos disputados. A equipe do brasileiro acumula 11 partidas de invencibilidade, sendo sete vitórias seguidas. Pedro comemora o momento do clube, mas ressalta que o pensamento é o acesso para a primeira divisão.

- Nosso time vem vivendo uma ótima fase, são 11 jogos de invencibilidade, isso nos deixa felizes. Porém, ainda não estamos dentro da zona de acesso para a primeira divisão. Precisamos seguir nessa mesma pegada, mantendo um bom ritmo de atuação e conquistar esse acesso para a primeira liga - concluiu.