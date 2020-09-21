futebol

Ex-Flu, atacante celebra primeiro gol pelo Central-PE: 'Feliz e motivado'

Euller fez seu primeiro gol pelo Central-PE no último sábado (19), contra o Jacyobá-AL, no empate por 2 a 2, pelo Brasileirão Série D após entrar na segunda etapa...

Publicado em 20 de Setembro de 2020 às 21:26

Crédito: Divulgação / Central
O atacante Euller fez seu primeiro gol pelo Central-PE no último sábado(19), contra o Jacyobá-AL, no empate por 2 a 2, pelo Brasileirão Série D. Acionado na segunda etapa, ele foi a campo quando o time estava sendo derrotado e com muito oportunismo deixou tudo igual aos 40 minutos do segundo tempo.
Aos 25 anos, o jogador comemorou o gol e falou sobre o empenho dos companheiros que lutaram até o fim para evitar a derrota da Patativa.
- Primeiro quero agradecer a Deus pela porta que ele abriu aqui no Central-PE. Que eu possa continuar marcando gols para ajudar o clube e os meus companheiros. Estou muito feliz e focado. Vamos seguir trabalhando forte para buscar os objetivos do clube na temporada 2020 - disse o atacante com passagem pelo futebol europeu.
Atualmente no Central-PE, Euller defendeu as cores do Fluminense-RJ por sete anos, um dos destaques da base do clube carioca, o atacante já defendeu as cores do Samorin da Eslováquia e do FC Lahti da Finlândia. No futebol brasileiro, ele atuou pelo Volta Redonda-RJ e Londrina-PR.

