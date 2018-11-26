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Ex-Corinthians e Metropolitano, Caco Espinoza comandará o Rio Branco

O treinador de 38 anos também já foi auxiliar técnico de Gilson Kleina, Paulo César Carpegiani e de Valdir Espinoza

Publicado em 26 de Novembro de 2018 às 14:44

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 nov 2018 às 14:44
O Rio Branco já definiu o técnico que vai comandar a equipe no Capixabão 2019. Trata-se de Caco Espinoza, gaúcho de 38 anos. O treinador comandou o time sub-20 do Corinthians por duas vezes (2012 e 2015), além de já ter comandado o Metropolitano no Campeonato Catarinense e o Duque de Caxias no Campeonato Brasileiro da Série B em 2011.
O gaúcho Caco Espinoza vai comandar o Rio Branco no Capixabão 2019 Crédito: Divulgação
O novo treinador capa-preta também já foi auxiliar técnico de Gilson Kleina, Paulo César Carpegiani e do tio Valdir Espinoza.
"Foi com muita alegria que eu aceitei o convite da diretoria. O meu objetivo é claro: brigar pelo título estadual, agora que o clube está de volta à elite. Além disso, temos a maior torcida e somos o maior campeão do Estado, então o objetivo não pode ser diferente desse", afirmou o novo técnico alvinegro.
Departamento de futebol
O Rio Branco também definiu outros nomes do departamento de futebol. Márcio Thomaz é o novo diretor de futebol, enquanto Antônio Rosseto assume a supervisão de futebol do clube. Já Hélder Souza está confirmado como preparador físico e integra a comissão técnica.

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