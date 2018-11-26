Ex-Corinthians e Metropolitano, Caco Espinoza comandará o Rio Branco

O Rio Branco já definiu o técnico que vai comandar a equipe no Capixabão 2019. Trata-se de Caco Espinoza, gaúcho de 38 anos. O treinador comandou o time sub-20 do Corinthians por duas vezes (2012 e 2015), além de já ter comandado o Metropolitano no Campeonato Catarinense e o Duque de Caxias no Campeonato Brasileiro da Série B em 2011.

O gaúcho Caco Espinoza vai comandar o Rio Branco no Capixabão 2019 Crédito: Divulgação

O novo treinador capa-preta também já foi auxiliar técnico de Gilson Kleina, Paulo César Carpegiani e do tio Valdir Espinoza.

"Foi com muita alegria que eu aceitei o convite da diretoria. O meu objetivo é claro: brigar pelo título estadual, agora que o clube está de volta à elite. Além disso, temos a maior torcida e somos o maior campeão do Estado, então o objetivo não pode ser diferente desse", afirmou o novo técnico alvinegro.

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