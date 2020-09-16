Ex-assistente de Simeone afirma: 'Nunca vou dirigir Real ou Barça'

Germán Burgos, ex-assistente de Diego Simeone no Atlético de Madrid, tenta começar a dar seus primeiros passos como treinador principal de alguma equipe. No entanto, o argentino, em conversa com a “Radio Éter”, começa a carreira com declarações polêmicas sobre quais times ele nunca irá comandar.
- Primeiro irei trabalhar na Espanha e depois, se aparecer uma oportunidade, no River, mas nunca vou dirigir o Real Madrid, Barcelona ou Boca Juniors pelo meu sentimento de pertencimento.
O novo técnico do pedaço afirmou também que, assim como Marcelo Bielsa, não irá abrir mão que seus jogadores corram durante os 90 minutos de uma partida. Burgos é assistente de Simeone desde que o técnico trabalhava no Catania, depois foi para o Racing para, enfim, comandar os colchoneros.